TOP 5 Migliori Software per la Gestione del Personale

Le risorse umane sono un elemento di importanza capitale per un’azienda e gestire il personale al meglio è pertanto una delle componenti fondamentali per far girare al meglio la macchina produttiva. A tal proposito, alla luce della complessità del tema, è chiaramente necessario affidarsi ad un software professionale che permetta di ottimizzare al meglio la gestione delle risorse umane nella loro generalità, semplificando così il lavoro svolto dall’HR e la sua capacità di tenere tutto sotto controllo.

Abbiamo realizzato questo articolo con lo specifico obiettivo di raggruppare quelli che, secondo noi, sono alcuni tra i migliori software HR disponibili sul mercato, con un focus approfondito sulle loro relative principali caratteristiche e vantaggi.

Geobadge: il migliore per la gestione completa e flessibile



Iniziamo da Geobadge, una soluzione per le risorse umane che reputiamo completa e la più consigliabile. E’ progettata per aziende che necessitano di una gestione precisa e dettagliata delle presenze e delle attività lavorative. Grazie alla sua struttura flessibile e intuitiva, Geobadge si distingue per la capacità di adattarsi a realtà aziendali di ogni dimensione.

Caratteristiche principali:

Rilevazione dettagliata delle attività : Geobadge consente di monitorare con estrema precisione le attività svolte, offrendo una gestione strutturata di clienti, servizi e appalti. La rilevazione delle attività fornisce i dati per creare giustificativi dettagliati, semplificando il processo di fatturazione verso i clienti;

: Geobadge consente di monitorare con estrema precisione le attività svolte, offrendo una gestione strutturata di clienti, servizi e appalti. La rilevazione delle attività fornisce i dati per creare giustificativi dettagliati, semplificando il processo di fatturazione verso i clienti; Geolocalizzazione in tempo reale : opzionale e conforme alla normativa vigente, consente di verificare in modo affidabile che le attività siano effettivamente svolte presso i luoghi di lavoro dei clienti, garantendo trasparenza e controllo operativo.

: opzionale e conforme alla normativa vigente, consente di verificare in modo affidabile che le attività siano effettivamente svolte presso i luoghi di lavoro dei clienti, garantendo trasparenza e controllo operativo. Flessibilità ed elaborazione delle ore : Include varie modalità di timbratura tra cui app, QR Code e Tag NFC, senza obbligo di rilevatori fissi. L’elaborazione permette l’applicazione di arrotondamenti avanzati, modelli di suddivisione (giornaliero, settimanale, mensile) banca ore e altri scenari personalizzabili con calcolo degli straordinari personalizzabile.

: Include varie modalità di timbratura tra cui app, QR Code e Tag NFC, senza obbligo di rilevatori fissi. L’elaborazione permette l’applicazione di arrotondamenti avanzati, modelli di suddivisione (giornaliero, settimanale, mensile) banca ore e altri scenari personalizzabili con calcolo degli straordinari personalizzabile. Soluzione completa e integrata : Geobadge, disponibile su web e app, non solo gestisce presenze, assenze, ferie e permessi, ma offre anche funzionalità avanzate per spese e pianificazione delle attività. Inoltre, la soluzione è facilmente integrabile con i principali software paghe italiani;

: Geobadge, disponibile su web e app, non solo gestisce presenze, assenze, ferie e permessi, ma offre anche funzionalità avanzate per spese e pianificazione delle attività. Inoltre, la soluzione è facilmente integrabile con i principali software paghe italiani; Prova gratis: possibilità di provare il software gratuitamente per 60 giorni. Successivamente la licenza base costa 2€ per lavoratore al mese.

Limitazioni:

Il pacchetto minimo acquistabile per l’utilizzo di Geobadge è di 10 licenze.

Geobadge è ideale per: Questo software è la scelta preferita da aziende che cercano una gestione completa delle presenze e delle attività, con un focus particolare su personalizzazione dei processi ed elaborazione delle ore dalla rilevazione alla comunicazione all’ufficio paghe. Il tutto utilizzabile gratuitamente per un lungo periodo.

Factorial: il migliore per la gestione della carriera del personale

La seconda alternativa che abbiamo scelto è Factorial, una piattaforma semplice e accessibile, progettata per supportare le aziende nella gestione delle risorse umane, con particolare attenzione allo sviluppo professionale e alla formazione. Questo lo rende un alleato prezioso per chi vuole migliorare la crescita interna dei dipendenti.

Caratteristiche principali:

Prezzo accessibile: A partire da 5€ per lavoratore al mese, Factorial offre una soluzione conveniente per le PMI.

A partire da 5€ per lavoratore al mese, Factorial offre una soluzione conveniente per le PMI. Prova gratuita: I nuovi utenti possono testare il software per 15 giorni, senza impegno.

I nuovi utenti possono testare il software per 15 giorni, senza impegno. Gestione delle carriere: Offre strumenti per tracciare obiettivi, ottimizzazione delle ore di lavoro, valutazioni delle performance e piani di formazione. Presente anche possibilità di inserimento ferie, permessi e gestione turni.

Offre strumenti per tracciare obiettivi, ottimizzazione delle ore di lavoro, valutazioni delle performance e piani di formazione. Presente anche possibilità di inserimento ferie, permessi e gestione turni. Dashboard intuitiva: Un design moderno e semplice rende facile l’utilizzo anche per utenti non esperti.

Limitazioni:

Gestione delle presenze limitata: Non è possibile effettuare timbrature specifiche per attività o clienti, rendendolo meno adatto ad aziende con esigenze di rilevazione dettagliata.

Ideale per: Le aziende che vogliono concentrarsi sulla crescita professionale del personale, senza necessitare di funzionalità avanzate per la gestione delle attività operative.

Fluida, Zucchetti: il migliore per le piccole realtà con budget limitato

Fluida di Zucchetti è una soluzione economica, modulare e, per certi aspetti, simile a Geobadge. Risulta essere perfetta per le piccole aziende che cercano un sistema HR di base con la possibilità di espandere le funzionalità nel tempo.

Caratteristiche principali:

Prezzo competitivo: la versione base parte da soli 1,5€ per lavoratore al mese, rendendolo uno dei software più accessibili sul mercato ed il meno costoso tra quelli selezionati;

la versione base parte da soli 1,5€ per lavoratore al mese, rendendolo uno dei software più accessibili sul mercato ed il meno costoso tra quelli selezionati; Modularità: permette di aggiungere funzionalità a seconda delle necessità aziendali. Tra queste troviamo anche piano ferie, permessi, malattia e rilevazione presenze;

permette di aggiungere funzionalità a seconda delle necessità aziendali. Tra queste troviamo anche piano ferie, permessi, malattia e rilevazione presenze; Prova gratuita: un periodo di prova di 15 giorni consente di esplorare le funzionalità principali senza costi;

un periodo di prova di 15 giorni consente di esplorare le funzionalità principali senza costi; Rilevazione delle presenze: Include strumenti per il tracciamento delle presenze e la gestione di alcune attività, seppur con un livello di dettaglio limitato rispetto a soluzioni più avanzate.

Limitazioni:

La versione base offre una sola funzionalità, limitando le possibilità di utilizzo per aziende con esigenze più complesse;

La rilevazione delle attività è meno dettagliata e non prevede gerarchie articolate come attività, centri di costi o appalti.

Ideale per: Piccole realtà che cercano un software economico e immediato, con la possibilità di espandere le funzionalità in futuro.

Dipendenti in Cloud, TeamSystem: il migliore per chi cerca una soluzione semplice ed essenziale

Non avete particolari esigente e state cercando una soluzione semplice ed immediata? Dipendenti in Cloud di TeamSystem potrebbe essere la proposta più adatta a voi. Esso si rivolge ad aziende che necessitano di una gestione delle presenze rapida e diretta, senza funzionalità aggiuntive.

Caratteristiche principali:

Prezzo: a partire da 2€ per lavoratore al mese, in linea con le principali soluzioni proposte;

a partire da 2€ per lavoratore al mese, in linea con le principali soluzioni proposte; Prova gratuita: un periodo di prova di 20 giorni, permette di testare il software in modo completo;

un periodo di prova di 20 giorni, permette di testare il software in modo completo; Interfaccia semplice: pensato per essere utilizzato anche da chi non ha familiarità con strumenti HR complessi;

pensato per essere utilizzato anche da chi non ha familiarità con strumenti HR complessi; Soluzione All-in-one: include incassi, gestione pagamenti e riconciliazione bancarie.

Limitazioni:

Non include la gestione delle attività, limitandosi alla rilevazione delle presenze;

Non offre strumenti avanzati per la formazione o la crescita del personale.

Ideale per: Aziende che necessitano di un software pratico e immediato per la sola gestione delle presenze, senza necessità di funzionalità aggiuntive.

Altamira HR: il migliore per aziende focalizzate sul recruitment

Chiudiamo con Altamira HR, una piattaforma specializzata nel recruitment, pensata per supportare le aziende nella selezione e gestione dei talenti. Anche se non permette l’inserimento delle attività, è adatto per la rilevazione delle presenze e offre strumenti potenti per la ricerca e la valutazione dei candidati.

Caratteristiche principali:

Prezzo: a partire da 50€ al mese, un investimento significativo ma giustificato dalle funzionalità offerte;

a partire da 50€ al mese, un investimento significativo ma giustificato dalle funzionalità offerte; Strumenti per il recruiting: include funzionalità avanzate per la pubblicazione di annunci, la gestione dei CV, valutazione dei candidati e per la loro formazione;

include funzionalità avanzate per la pubblicazione di annunci, la gestione dei CV, valutazione dei candidati e per la loro formazione; Supporto personalizzato: offre sessioni di demo per illustrare le potenzialità del software;

offre sessioni di demo per illustrare le potenzialità del software; Strumenti gestionali: include gestione ferie, permessi, presenze, note spese e analisi performance del capitale umano.

Limitazioni:

Non include funzionalità per la gestione delle attività operative;

Il prezzo può risultare elevato per le piccole aziende.

Ideale per: Aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di strumenti sofisticati per il recruitment e la gestione dei talenti.

Come avrete certamente compreso, abbiamo selezionato dai software HR che andassero a coprire tutte le principali esigenze aziendali. La soluzione di riferimento è quella di Geobadge che si distingue per la sua versatilità, personalizzazione e per la presenza di diverse funzionalità avanzate. Gli altri software offrono caratteristiche utili per specifiche esigenze, ma con minor completezza per affrontare l’intera gamma delle problematiche del ramo HR nella sua generalità.

Per ricevere maggiori informazioni su ciascun brand presente in questo articolo, vi basterà cliccare sui vari link che abbiamo inserito.

in collaborazione con Info-Bit.