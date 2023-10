La Top 5 di oggi delle offerte Amazon sui Mini PC

Sempre più utenti, professionisti e non, scelgono un Mini PC per la propria scrivania. Il motivo? L’evoluzione delle componenti hardware ha permesso di racchiudere tutto ciò che occorre a un computer completo in un case piccolo, molto piccolo: l’ingombro è ridotto al minimo, ma le prestazioni non ne risentono. Qui è dove ti segnaliamo la Top 5 delle offerte Amazon sulla categoria di oggi, partendo da un modello entry level per arrivare a un top di gamma assoluto.

Mini PC in offerta su Amazon: la Top 5 di oggi

Bastano solo 84 euro (attivando il coupon) per quello economico del marchio UXX con processore Intel N3350, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. È adatto soprattutto a studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

Passiamo a Beelink Mini S12 Pro con un notevole incremento in termini di prestazioni. Il processore è più potente, la RAM aumenta a 16 GB e c’è una SSD. Non manca nemmeno la connettività Wi-Fi 6: con una spesa di 195 euro (con coupon) è un vero affare.

Design aggressivo per CHUWI RZBOZ che alta ulteriormente l’asticella, pur mantenendo il costo relativamente contenuto: soli 367 euro (-60 euro con il coupon).

Look decisamente unico per ACEMAGIC AD08, che fa della possibilità di impostare tre diverse modalità di funzionamento uno dei suoi principali punti di forza. In sconto a 519 euro (-180 euro), è dotato di un comparto hardware adatto a ogni impiego.

Zero compromessi, anche sul fronte del supporto alla produttività, per Minisforum HX77G. Sotto la scocca si nascondono CPU e GPU potenti, affiancate da ben 32 GB di RAM e da una SSD ultraveloce da 1 TB. Al prezzo finale di 952 euro (coupon 167 euro) è la scelta consigliata per i professionisti.

Come sempre, le offerte su Amazon sono in continuo aggiornamento. Per trovare le migliori della categoria Mini PC è possibile visitare la sezione dedicata dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.