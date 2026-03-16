Top 5 offerte tech secondo Rufus: ultimo giorno di evento Amazon

Si sta per concludere l’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte di Primavera: andrà avanti fino a mezzanotte. Abbiamo chiesto a Rufus, l’assistente AI dell’e-commerce, quali sono le migliori promozioni disponibili in questo momento sull’e-commerce, ecco la Top 5 di quelle che ci ha segnalato.

Le migliori Offerte di Primavera secondo Rufus

La richiesta è stata molto semplice: Quali sono le offerte hi-tech più convenienti di oggi nell’evento Amazon? . L’intelligenza artificiale ha generato un elenco composto da laptop, auricolari wireless, smartwatch e altro ancora. Ne abbiamo selezionati 5 a partire dal notebook gaming MSI Cyborg 15 a -150 euro con display da 15,6 pollici, processore Intel Core 7 240H, NVIDIA RTX 5050 (8 GB GDDR7), SSD da 1 TB e 16 GB di RAM DDR5.

La seconda segnalazione riguarda gli auricolari wireless Rulefiss BX27 scesi addirittura a -70%. Sono perfetti per lo sport, ad esempio per l’allenamento in palestra.

Amazfit Active 2 in offerta a -25% è l’occasione da cogliere al volo per chi cerca uno smartwatch versatile e completo di tutte le funzionalità del caso.

Tra gli smartphone, quella dedicata al modello Xiaomi Redmi Note 15 è la promozione che spicca. È la versione 8/128 GB con batteria da 6.000 mAh e proposta in diverse colorazioni.

Chiudiamo la Top 5 con il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ che scende al suo prezzo minimo storico. Il display da 11 pollici e un buon comparto hardware lo rendono un’ottima scelta.

Per chiedere qualsiasi cosa all’intelligenza artificiale di Rufus è sufficiente aprire l’applicazione o l’homepage di Amazon, premere il pulsante dell’assistente e iniziare a scrivere.