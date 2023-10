La Top 5 dei prodotti Kingston in offerta oggi su Amazon

Peschiamo a piene mano dal catalogo di Amazon, nel dettaglio dallo store ufficiale di Kingston sull’e-commerce, per proporre la Top 5 delle offerte relative al marchio. Ci sono la pendrive più venduta della categoria, una SSD ad alte prestazioni e non solo. Agli interessati consigliamo di approfittare degli sconti senza perdere tempo, evitando così qualsiasi rischio di sold out.

Offerta Amazon: i migliori 5 prodotti Kingston

Partiamo da un must have: la DataTraveler Exodia DTX, una chiavetta da 128 GB utile per avere sempre con sé tutti i file, dai documenti ai contenuti multimediali. Compatta, dal design curato e veloce, si basa sullo standard USB 3.2 Gen 1 ed è in sconto a soli 9,99 euro (-50%).

Sotto la lente d’ingrandimento anche un’offerta in ambito microSD. In questo momento, il modello Canvas Select Plus da 128 GB, compatibile con qualsiasi dispositivo e arricchita da un adattatore SD incluso nella confezione, costa solo sconto a 10,95 euro (-39%).

Rimanendo sullo storage, la SSD PCIe 4.0 da 512 GB della gamma KC3000 unisce prestazioni molto elevate a un design che strizza l’occhio agli appassionati di gaming. Oggi è acquistabile a soli 55,99 euro (-30%).

Chi ha bisogno di un’unità SATA da 2,5 pollici, ma senza rinunciare alle performance, può invece puntare senza esitazioni sul modello KC600 con capacità pari a 2 TB e supporto alla crittografia XTS, oggi a 199,67 euro.

Infine, un modulo RAM DDR5: è quello della linea FURY Beast da 16 GB, ideale per l’overclocking e velocità in frequenza pari a 4800 MT/s, proposto in sconto a 74,58 euro.

Ricordiamo che le offerta su Amazon cambiano di continuo. Invitiamo dunque a visitare lo store ufficiale di Kingston per conoscere tutte le promozioni attive del marchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.