Come vedere Torino-Juventus in streaming (Serie A)

Torino-Juventus è un classico del calcio italiano, il derby della Mole. In campo nel cuore del capoluogo piemontese, i granata di Jurić ospitano la squadra di mister Allegri in piena crisi dopo gli ultimi risultati negativi in campionato e in Champions League. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di sabato 15 ottobre. Si entra così nel vivo della decima giornata di Serie A.

Torino-Juventus (Serie A): guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico. La piattaforma è accessibile anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Diamo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni schierate in campo dai due allenatori al calcio d’inizio.

Torino: Milinkovic, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Linetty, Lukic, Lazaro, Miranchuk, Vlasic, Sanabria;

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Rabiot, Paredes, McKennie, Milik, Vlahovic, Kostic.

La sottoscrizione dell’ abbonamento a DAZN garantisce l’accesso a un catalogo di contenuti molto ampio. Non importa quale sia la formula scelta, Standard o Plus, ci sono anche altri sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori. Tutto questo senza dimenticare show, interviste, approfondimenti e produzioni originali.

