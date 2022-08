Torino-Lazio: dove vederla in streaming

Una partita interessante e da non perdere Torino-Lazio, anticipo pomeridiano in programma sabato 20 agosto alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino e in diretta streaming su DAZN.

Entrambe le squadre hanno vinto nella prima giornata di Serie A. Il Toro si è imposto a Monza per 2-1, un risultato che ha sorpreso un po’ tutti gli addetti ai lavori.

Dopo gli addii di Belotti e di Ansaldi da svincolati e le cessioni di Bremer (Juventus), Pobega (Milan) e Brekalo (Wolfsburg), i tifosi avevano contestato apertamente Cairo.

Gli arrivi, poi, di Pellegri dal Monaco, di Radonjic dal Marsiglia, di Verdi dalla Salernitana, di Vlasic dal West Ham e di Miranchuk dall’Atalanta avevano un po’ ricomposto l’ambiente.

La Lazio, invece, grazie al bomber Immobile, è riuscita a imporsi in rimonta sul Bologna di Mihajlovic, che erano passati nel primo tempo grazie al gol di Arnautovic.

I ragazzi di Sarri dovranno affrontare un altro avversario ostico come il Torino, che Ivan Jurić sta cercando di plasmare a suo immagine velocemente.

Torino-Lazio: guardala su DAZN in streaming

La partita Torino-Lazio sarà all’insegna dello spettacolo, vista la predisposizione all’attacco della squadra allenata da Sarri.

A partire dalle 17.30, ci saranno i primi collegamenti dei cronisti di DAZN dal campo da gioco, in cui si parlerà delle ultime novità riguardanti la partita.

Chi non ha ancora provveduto ad abbonarsi per seguire questa partita e tutte le altre della Serie A, può farlo subito cliccando qui

Si può scegliere tra l’abbonamento Standard e l’abbonamento Plus, che costano rispettivamente 29,99 euro al mese e 39,99 euro al mese.

Gli abbonati, oltre alla massima serie di calcio italiana, potranno seguire la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League. LaLiga Santander, la MLS statunitense, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup, la UEFA Women’s Champions League e i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.