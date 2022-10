Come vedere Torino-Milan in streaming (Serie A)

Torino-Milan mette una di fronte all’altra due squadre alla ricerca di punti preziosi, per chiudere al meglio la prima parte del campionato e trascorrere una pausa mondiali con lo spirito giusto. Gli uomini al servizio di Juric e Pioli si daranno battaglia giocando a viso aperto, in posizioni differenti della classifica, ma con lo stesso obiettivo: la vittoria. Il fischio d’inizio della gara in scena all’Olimpico del capoluogo piemontese è in programma per le ore 20:45 di domenica 30 ottobre.

Torino-Milan: guarda la partita in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Marco parolo al commento tecnico e con Federica Zille in collegamento da bordocampo. In alternativa, la piattaforma è accessibile anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Diamo uno guardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai tecnici Juric e Pioli.

Torino: Milinkovic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Aina, Lukic, Linetty, Vojovida, Vlasic, Radonjic, Pellegri;

Milan: Tatarusanu, Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Pobega, Messias, Diaz, Rebic, Origi.

