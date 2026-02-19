TORNA a prezzo mini il Logitech Pebble 2: il mouse wireless più desiderato

Se c’è un mouse che tutti desiderano, è il Logitech Pebble 2. Tutti chi? Gli utenti che amano affiancare al proprio laptop una periferica aggiuntiva e desiderano averne una comoda e pratica da portare sempre con sé. Tra design slim, connettività multidispositivo e clic silenziosi, questo modello è un best seller per ovvi motivi. Visto l’incredibile sconto su Amazon del 39%, acquistarlo ora è un affare: compralo a soli 18,99€ prima che torni a prezzo pieno.

Logitech Pebble 2 è il mouse wireless definitivo

Sottile, portatile e facile da connettere ai tuoi dispositivi. Logitech Pebble 2 è dotato di Bluetooth avanzato che ti permette di connetterlo con un solo gesto non a un solo prodotto, ma bensì a 3 in contemporanea. In questo modo passi da uno all’altro in modo naturale ed hai tutto ciò che ti occorre. In termini di compatibilità non ci sono limitazioni visto che si connette ad Android, iPad OS, Mac OS, Chorme OS, Windows e così via per sfruttarlo davvero in ogni modo.

È disponibile in bianco, nero e rosa cipria. Oltre all’aspetto esterno, le sue prestazioni rimangono invariate. Quali sono? Anzitutto, il design è da sottolineare per due ovvi motivi: rende il suo trasporto semplice, ma anche l’utilizzo universale. Come puoi notare, è privo di aggiunte e questo lo rende ideale sia per chi usa la mano destra che la mano sinistra. Detto ciò, i suoi DPI sono fissi ma rendono l’utilizzo del cursore naturale grazie al sensore che cattura anche il più piccolo movimento. Con clic silenziosi e un tasto centrale personalizzabile attraverso Logi Options+, cosa potresti voler di più? Sufficiente sapere che ha una batteria con autonomia di 2 anni per rimanere estasiati.

