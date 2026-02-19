 TORNA a prezzo mini il Logitech Pebble 2: il mouse wireless più desiderato
Logitech Pebble 2 è il perfetto mouse wireless che si connette a 3 dispositivi in contemporanea e non solo: prezzaccio su Amazon.
Se c’è un mouse che tutti desiderano, è il Logitech Pebble 2. Tutti chi? Gli utenti che amano affiancare al proprio laptop una periferica aggiuntiva e desiderano averne una comoda e pratica da portare sempre con sé. Tra design slim, connettività multidispositivo e clic silenziosi, questo modello è un best seller per ovvi motivi. Visto l’incredibile sconto su Amazon del 39%, acquistarlo ora è un affare: compralo a soli 18,99€ prima che torni a prezzo pieno. 

Logitech Pebble 2 è il mouse wireless definitivo

Sottile, portatile e facile da connettere ai tuoi dispositivi. Logitech Pebble 2 è dotato di Bluetooth avanzato che ti permette di connetterlo con un solo gesto non a un solo prodotto, ma bensì a 3 in contemporanea. In questo modo passi da uno all’altro in modo naturale ed hai tutto ciò che ti occorre. In termini di compatibilità non ci sono limitazioni visto che si connette ad Android, iPad OS, Mac OS, Chorme OS, Windows e così via per sfruttarlo davvero in ogni modo.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS - Bianco

Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS – Bianco

18,9930,99€-39%
È disponibile in bianco, nero e rosa cipria. Oltre all’aspetto esterno, le sue prestazioni rimangono invariate. Quali sono? Anzitutto, il design è da sottolineare per due ovvi motivi: rende il suo trasporto semplice, ma anche l’utilizzo universale. Come puoi notare, è privo di  aggiunte e questo lo rende ideale sia per chi usa la mano destra che la mano sinistra. Detto ciò, i suoi DPI sono fissi ma rendono l’utilizzo del cursore naturale grazie al sensore che cattura anche il più piccolo movimento. Con clic silenziosi e un tasto centrale personalizzabile attraverso Logi Options+, cosa potresti voler di più? Sufficiente sapere che ha una batteria con autonomia di 2 anni per rimanere estasiati.

L’offerta di Amazon

Con lo sconto in corso su Amazon, non puoi rinunciare ad acquistare il tuo mouse wireless Logitech Pebble 2 a soli 18,99€. Mettilo in carrello subito in una delle tre colorazioni disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 feb 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
19 feb 2026
