Torna a scuola con Mondly: impara una nuova lingua al 96% di sconto

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, si aprono le porte a infinite opportunità di apprendimento. E quale modo migliore per iniziare un nuovo capitolo che immergersi in una nuova lingua? L’esperienza di apprendimento diventa ancora più interessante grazie all’offerta “Back to School” di Mondly, l’applicazione leader nell’apprendimento delle lingue online. Con uno sconto incredibile del 96%, Mondly ti offre l’opportunità unica di abbracciare una nuova lingua senza pesare sul tuo portafoglio.

Imparare con Mondly: la chiave per il successo linguistico

Mondly ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue con il suo approccio semplice, intelligente e intuitivo. Questa applicazione si inserisce perfettamente nella tua routine quotidiana, trasformando l’apprendimento delle lingue in un’avventura appassionante. Con una selezione straordinaria di 41 lingue tra cui scegliere, Mondly ti offre la libertà di imparare la lingua che desideri, quando desideri.

Il cuore di Mondly sono le sue lezioni pratiche e coinvolgenti guidate da madrelingua. Questo approccio ti consente di immergerti in conversazioni reali, migliorare la pronuncia con il chatbot dotato di riconoscimento vocale e ricevere feedback immediato. L’innovativo mix di conversazione e interattività accelera il tuo percorso verso il completo apprendimento della lingua.

Con l’offerta “Back to School,” avrai accesso a una vasta gamma di risorse linguistiche:

Oltre 250 lezioni quotidiane suddivise in diversi argomenti .

quotidiane suddivise in diversi . Quiz settimanali e sfide mensili per mettere alla prova le tue conoscenze.

e per mettere alla prova le tue conoscenze. Più di cinquanta conversazioni con madrelingua per migliorare la tua comprensione orale .

con madrelingua per migliorare la tua . Una vasta raccolta con oltre 2.500 lezioni .

. Oltre trecento lezioni specializzate in contenuti aziendali .

specializzate in . Accesso a Mondly Kids , l’app dedicata ai più giovani per un apprendimento divertente .

, l’app dedicata ai più giovani per un . Realtà Aumentata (AR) per un apprendimento interattivo e coinvolgente.

La campanella sta per suonare, e insieme ai libri di testo, puoi mettere nello zaino anche Mondly. Grazie all’offerta “Back to School“, avrai l’opportunità unica di accedere a tutto questo straordinario materiale linguistico a soli 89,99 euro anziché 1999,99. Questo prezzo è una tantum, il che significa che con un solo acquisto avrai accesso illimitato senza costi nascosti né abbonamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.