Torna al minimo storico il drone più amato di sempre: DJI Mini 4K

Il fantastico drone DJI Mini 4K, il più venduto su Amazon, è in offerta con un risparmio di 80 euro e piomba di nuovo al minimo storico.
Il fantastico drone DJI Mini 4K, il più venduto su Amazon, è in offerta con un risparmio di 80 euro e piomba di nuovo al minimo storico.

È da un po’ che stai pensando di acquistare un drone ma non sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta? Allora approfitta di questa che ti stiamo segnando e fai il colpaccio. Se vai subito su Amazon puoi mettere le mani sul mitico DJI Mini 4K a soli 309 euro, invece che 389 euro.

Con lo sconto del 21% risparmi 80 euro sul totale ed è il prezzo più basso finora registrato su Amazon. Un ritorno al minimo storico dunque da non perdere. In più se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

DJI Mini 4K: il drone delle meraviglie per non fare rinunce

DJI Mini 4K è un drone professionale di qualità superiore che garantisce performance eccezionali e ti consente di sorvolare facilmente qualsiasi zona. Ha un peso inferiore ai 249 grammi e alla certificazione di classe C0 con autorizzazione per volare nelle categorie A1 e A3. Dunque non dovrai sostenere nessun test per poterlo utilizzare.

Possiede una straordinaria fotocamera 4 K UHD con stabilizzatore a 3 assi per riprese di qualità in qualsiasi condizione e da qualunque altezza. Ha una distanza di trasmissione fino a 10 km con motore che ti consente di arrivare fino a 4000 metri di altitudine e resiste addirittura a venti fino a 38 km/h. Supporta decollo e atterraggio automatico con la semplice pressione di un tasto. Include due batterie con radiocomando e supporto per smartphone è una borsa a tracolla dove puoi mettere tutto all’interno.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare e da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a un prezzo del genere l’offerta potrebbe sparire presto. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo DJI Mini 4K a soli 309 euro, invece che 389 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

13 feb 2026
