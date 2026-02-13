Torna al minimo storico il drone più amato di sempre: DJI Mini 4K

È da un po’ che stai pensando di acquistare un drone ma non sei riuscito ancora a trovare l’offerta giusta? Allora approfitta di questa che ti stiamo segnando e fai il colpaccio. Se vai subito su Amazon puoi mettere le mani sul mitico DJI Mini 4K a soli 309 euro, invece che 389 euro.

Con lo sconto del 21% risparmi 80 euro sul totale ed è il prezzo più basso finora registrato su Amazon. Un ritorno al minimo storico dunque da non perdere. In più se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

DJI Mini 4K: il drone delle meraviglie per non fare rinunce

DJI Mini 4K è un drone professionale di qualità superiore che garantisce performance eccezionali e ti consente di sorvolare facilmente qualsiasi zona. Ha un peso inferiore ai 249 grammi e alla certificazione di classe C0 con autorizzazione per volare nelle categorie A1 e A3. Dunque non dovrai sostenere nessun test per poterlo utilizzare.

Possiede una straordinaria fotocamera 4 K UHD con stabilizzatore a 3 assi per riprese di qualità in qualsiasi condizione e da qualunque altezza. Ha una distanza di trasmissione fino a 10 km con motore che ti consente di arrivare fino a 4000 metri di altitudine e resiste addirittura a venti fino a 38 km/h. Supporta decollo e atterraggio automatico con la semplice pressione di un tasto. Include due batterie con radiocomando e supporto per smartphone è una borsa a tracolla dove puoi mettere tutto all’interno.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare e da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a un prezzo del genere l’offerta potrebbe sparire presto. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo DJI Mini 4K a soli 309 euro, invece che 389 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.