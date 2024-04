TORNA il bestiale Tablet 7GB/128GB Android con cui fare di tutto (50%)

Un tablet che porti sempre con te e che non ti fa rinunciare a una singola funzione. Utilizzo quotidiano? Va alla grande con la sua potenza e tutto quello che ti mette a disposizione. OSCAL ha creato un prodotto eccellente con Android e servizi Google per scaricare qualunque applicazione.

La memoria è già tanta ma puoi anche espanderla. Detto questo, collegati su Amazon e non te lo perdere. Con sconto del 50% attraverso codice sconto 8A446RFM, il risparmio è dalla tua parte. Usalo al pagamento per completare l’acquisto a soli 84,50€ con un click.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tablet Android firmato OSCAL: potente e completo

Contando lo sconto in corso su Amazon, per il prezzo che ha questo tablet è un gioiellino. Meno di 100€ per avere un prodotto con memoria infinita e tanto dalla sua parte così da usarlo tutti i giorni per svago e anche qualcosa di più. Design moderno, peso leggero, dimensioni compatte.

Hai dalla tua parte un display da 10 pollici per goderti le app sena mai strizzare gli occhi. Anche lo streaming e il gaming mobile sono a portata di dita per te. Dopotutto sono presenti i servizi Google per non rinunciare neanche a una possibilità.

128GB di memoria che si espandono fino a 1TB con scheda di memoria e 7GB di RAM. Non mancano all’appello fotocamere posteriori e frontali per sfruttare al massimo il potenziale del dispositivo. Ti dirò, ci sono anche 2 speaker potenti, Bluetooth e così via.

Ultima caratteristica da non ignorare? La capiente batteria che te lo fa utilizzare fuori casa senza la necessità di portare con te il caricatore.

Collegati al volo su Amazon dove hai uno sconto del 50% di cui approfittare. Usalo in fase di pagamento per portare a casa il tuo tablet Android da 10 pollici a soli 84,50€. Il codice è 8A446RFM.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.