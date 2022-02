Torna il mega sconto IObit: ottimizza il tuo PC e ottieni dei SUPER regali

Torna per un periodo di tempo limitato una delle migliori offerte IObit, da non lasciarsi scappare se vuoi migliorare le prestazioni del tuo PC e renderlo più veloce e scattante. La promozione ti permetterà infatti di ottenere Advanced SystemCare 15 PRO, ottimo programma di pulizia e ottimizzazione, al prezzo scontato di 21,99 euro e di ricevere in regalo tre software aggiuntivi: IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Advanced SystemCare 15 PRO: tutte le caratteristiche

Il PC lento è un problema comune a moltissimi utenti, spesso a causa di una cura poco appropriata del dispositivo oppure dei normali “acciacchi” nel caso di sistemi più datati. In entrambi i casi, Advanced SystemCare 15 PRO aiuterà a pulire e ottimizzare il PC automaticamente e soprattutto a fondo, aiutato da un'avanzata modalità che sfrutta l'Intelligenza Artificiale. Perché scegliere Advanced SystemCare 15 PRO? Se hai ancora dubbi, ecco quattro buoni motivi per non tirarti indietro.

Pulizia del registro ancora più profonda. Il programma, sviluppato da IObit, è in grado di ripulire a fondo tutti i registri del PC, dove spesso si accumulano file spazzatura. Il risultato sarà più spazio su disco e soprattutto prestazioni migliorate.

PC più veloce del 200%. Advanced SystemCare 15 PRO sa come ottimizzare il processore e la RAM del computer per far sì che sia ancora più veloce.

Internet più rapido del 300%. Inoltre, tra le funzioni c'è anche quella che permette di ottimizzare le impostazioni del browser per ottenere una connessione ancora più veloce.

Navigazione e privacy al sicuro. Il software permette di cancellare completamente qualsiasi traccia di navigazione in rete, per proteggere la privacy in qualsiasi momento.

IObit: ecco i software gratuiti

Acquistando Advanced SystemCare 15 PRO a soli 21,99 euro riceverai anche tre software gratis. Parliamo di IObit Uninstaller 11 PRO, per disinstallazione e navigazione più sicura, Smart Defrag 7 PRO per la migliore esperienza di gioco e Protected Folder, che aiuta a proteggere i nostri attacchi dall'attacco di virus o ransomware.