Google Foto nasconderà le immagini del tuo ex

Applicazioni come Google Foto propongono con regolarità all’utente uno sguardo al passato, sottoponendo alla sua attenzione ricordi altrimenti destinati a essere inghiottiti e resi sbiaditi dall’inesorabile scorrere del tempo. Lo fanno ripescando dall’archivio le immagini e i video salvati anni fa, poi dimenticati, mostrandoli sullo schermo dello smartphone senza alcun preavviso. Non sempre, però, riaprire un cassetto della memoria ormai impolverato è cosa gradita. Soprattutto, se a farlo è un’azione innescata dagli algoritmi, che non tiene conto del suo impatto emotivo.

Finalmente, la novità in arrivo su Google Foto

C’è una novità in arrivo per l’app di bigG che permetterà di nascondere una specifica persona dalla funzionalità Ricordi. Per qualcuno può essere un partner da cui ci si è separati, per altri un caro che non c’è più o un collega che ci ha reso la vita impossibile.

A scoprirla è stato per primo un membro della redazione di Android Authority, da cui abbiamo tratto lo screenshot visibile qui sotto. La versione 6.81.0.628906483 porta con sé l’opzione “Mostra meno” da associare a un soggetto specifico. Così facendo, non sarà più sottoposto all’attenzione dell’utente, ma potrà comunque ancora comparire nelle foto di gruppo. Scegliendo invece “Blocca viso” lo si escluderà anche da queste ultime.

Al momento, la nuova funzionalità non risulta ancora accessibile a tutti. Una volta completata la fase di distribuzione, sarà associata a un controllo presente nelle Impostazioni, all’interno delle Preferenze, più precisamente in Nascondi persone e animali (perché sì, la considerazione fatta in apertura vale anche per gli amici a quattro zampe).

Di recente, Google Foto ha visto l’introduzione gratuita per tutti di alcuni strumenti IA per l’editing prima offerti in esclusiva agli abbonati premium. In un futuro non troppo lontano, il servizio dovrebbe inoltre permettere agli utenti di selezionare il tempo di permanenza nel cestino degli elementi eliminati.