Google One sta per diventare meno conveniente?

Come abbiamo anticipato la scorsa settimana, la VPN non farà più parte del pacchetto Google One, nemmeno per chi mette mano al portafoglio e accetta di affrontare una spesa mensile per la sottoscrizione dell’abbonamento premium. Il gruppo di Mountain View lo sta comunicando in questi giorni ai suoi utenti/clienti, con un messaggio che si apre così.

Grazie per aver scelto di abbonarti a Google One, che ti offre spazio di archiviazione extra, condivisione con il gruppo Famiglia e altro. Ti scriviamo per informarti che sono in programma alcuni aggiornamenti al tuo abbonamento a Google One a partire dal giorno ‌m‌a‌g‌g‌i‌o‌ ‌1‌5‌. Queste modifiche sono pensate per ottimizzare i tuoi vantaggi e, allo stesso tempo, offrire ai nostri abbonati un’esperienza di alta qualità.

Le novità in arrivo per l’abbonamento Google One

Di quali modifiche si tratta? In breve, bigG ha deciso di rendere gratuite per tutti alcune funzionalità fino a oggi rimaste un’esclusiva dei paganti. Accadrà alla metà del mese prossimo. Riportiamo di seguito quanto si legge nell’email che abbiamo appena ricevuto.

Accesso esteso ad alcune delle nostre funzionalità più apprezzate. A partire dal giorno ‌m‌a‌g‌g‌i‌o‌ ‌1‌5‌, renderemo disponibili funzionalità di editing avanzate come Gomma Magica e Luce Ritratto a tutti gli utenti di Google Foto che hanno un dispositivo idoneo. Inoltre, nei prossimi mesi renderemo disponibile il report del Dark Web per tutti gli Account Google idonei.

Per quanto riguarda Gomma Magica e Luce Ritratto in Foto, come anticipato la scorsa settimana, saranno accessibili senza alcuna spesa sui Chromebook Plus con ChromeOS (versione 118 o successiva, con almeno 3 GB di RAM), su Android (versione 8.0 o successiva) e su iOS (versione 15 o successiva). In merito invece al report del Dark Web, gli account supervisionati e quelli Workspace non sono idonei.

Magic Editor sarà disponibile per un maggior numero di utenti. A partire da maggio, Magic Editor, lo strumento di editing più avanzato di Google Foto, sarà disponibile per tutti gli utenti di Google Foto, che potranno apportare modifiche complesse in modo intuitivo grazie all’IA generativa. Potrai salvare fino a 10 progetti ogni mese in Magic Editor.

A questo proposito, Magic Editor non è disponibile per alcuni dispositivi che non soddisfano i requisiti minimi di sistema. Per maggiori informazioni rimandiamo al centro assistenza.

Niente più VPN per gli abbonati premium

Infine, ecco il passaggio relativo agli strumenti abbandonati. Si tratta della spedizione gratuita per le stampe da Google Foto e della già vitata VPN.

Due offerte vanno in pensione. Con l’intento di continuare a offrire le funzionalità e i vantaggi più richiesti, a partire dal giorno ‌m‌a‌g‌g‌i‌o‌ ‌1‌5‌, non sarà più disponibile la spedizione gratuita per determinati ordini di stampe di Google Foto (in Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea), mentre più avanti nel corso dell’anno non sarà più disponibile la VPN di Google One.

Nessun cambiamento è invece previsto per quanto riguarda lo spazio di archiviazione (la quota dipende dalla formula sottoscritta, dai 100 GB in su) e per la condivisione con il gruppo Famiglia (fino a un massimo cinque membri).

Abbonamento a Google One: conviene ancora?

A conti fatti, gli abbonati a Google One stanno per vedere scomparire due funzionalità premium fino a oggi riservate a loro in esclusiva, mentre altre diventeranno gratuite per tutti.

Inoltre, non sono previsti ritocchi verso l’alto della quota di spazio sul cloud a disposizione per il caricamento dei file e bigG non ha annunciato l’arrivo di altre caratteristiche riservate a loro. La domanda è lecita: la sottoscrizione è ancora conveniente? L’unico lato positivo è che non sono stati annunciati rincari, per ora.