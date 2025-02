Torna in sconto l'esclusivo Echo POP con Alexa e le sue mille funzioni

Casa smart con Amazon Alexa al tuo servizio. È sufficiente un prodotto come Echo POP per dare il benvenuto all’assistente più famoso al mondo o, in caso, allargare il raggio di un dispositivo che già possiedi. Colorato, piccolo e con una cassa studiata ad hoc per diffondere il suono nel più magistrale dei modi. Siccome è in promozione su Amazon, non perdere questa occasione e aggiungilo al carrello. Lo acquisti a 34,99€ con un ribasso del 36%, tieni presente che si parla dell’ultimo dello sul mercato.

Echo POP, tutto quello di cui hai bisogno in formato mini

Viste le sue dimensioni compatte, Echo POP è il dispositivo Amazon perfetto da mettere un po’ ovunque. In camera da letto, nel salotto, in cucina o persino in corridoio. Con la sua potenza risponde ad ogni tua richiesta e non ti fa rinunciare neanche ad una comodità. Ebbene, la variante in promozione è quella in colore Lavanda per un tocco di colore che non fa mai male.

Per usarlo non devi far altro che collegarlo alla presa di corrente e seguire la configurazione sull’app Alexa dell’iPhone. Fatto questo, nel giro di due minuti è già operativo. Il suo design con taglio obliquo è stato studiato appositamente per una diffusione del suono intensa ed equilibrata. Chiedi ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita e rimarrai stupito dalla qualità.

Certamente non solo per questo è utile. Puoi gestire la tua casa smart con i prodotti eventualmente compatibili, chiedere informazioni, fissare promemoria e appuntamenti, scaricare skills per personalizzarlo e mille altre cose che scoprirai man mano.

A soli 34,99€ su Amazon, Echo POP è il dispositivo per la tua smart home di cui non fare a meno. Se sei interessato, collegati in pagina e acquista l’ultimo modello con uno sconto del 36%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia attraverso i servizi Amazon Prime.