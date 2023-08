Torna Italia's Got Talent 2023: dove guardare tutti gli episodi

Italia’s Got Talent, con la nuova stagione, arriva in esclusiva su Disney+. Per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming di Disney c’è, quindi, la possibilità di seguire lo show evento, direttamente dal catalogo della piattaforma di streaming.

Tutti gli episodi (due a settimana per un totale di 9 appuntamenti) saranno rilasciati senza costi aggiuntivi su Disney+. Per seguire Italia’s Got Talent, quindi, basta attivare l’abbonamento dal costo di 8,99 euro al mese (c’è anche l’annuale da 89,99 euro).

Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Disney+.

Italia’s Got Talent arriva su Italia’s Got Talent: tutto quello che c’è da sapere

A partire dal 1° settembre 2023 inizierà la trasmissione di Italia’s Got Talent su Disney+. Lo show si articolerà in 9 episodi, con il rilascio di due episodi a settimana fino alla finale. Il format è il “solito” che ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati.

Cambia, però, il cast. Confermati i giudici Frank Matano e Mara Maionchi. Tra le new entry c’è Elettra Lamborghini e, soprattutto, Khaby Lame, il tiktoker piemontese che guida il social network per numero di follower.

A completare la “squadra” di Italia’s Got Talent ci sono i conduttori Aurora e Fru, volti noti a tutti gli appassionati. Ci sono, quindi, tutti i requisiti per godersi ore e ore di intrattenimento, con tanto divertimento grazie ai ben noti meccanismi di Italia’s Got Talent.

Ci saranno, naturalmente, tante novità, tutte da scoprire nel corso degli episodi in programma a settembre e disponibili on demand su Disney+. Ricordiamo che per accedere alla piattaforma basta attivare l’abbonamento da 8,99 euro al mese (oppure 89,99 euro all’anno).

Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il link qui di sotto. Bastano pochi click per attivare l’abbonamento e iniziare a guardare Italia’s Got Talent.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.