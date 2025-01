Torna la Champions League: ecco quando giocano le italiane

Torna in campo la Champions League con la penultima giornata della regular season e una classifica ancora molto incerta con tante squadre alla ricerca della qualificazione al prossimo turno. Tra il 21 e il 22 di gennaio scenderanno in campo tutte e cinque le squadre italiane impegnate nella competizione. Al momento, solo il Bologna è fuori dai giochi mentre le altre quattro squadre possono puntare alla qualificazione o ai Play Off.

Champions League: quando giocano le italiane

Ecco l’orario delle partite delle squadre italiane impegnate nella settima giornata della regular season di Champions League.

Martedì 21 gennaio

Atalanta – Sturm Graz – 18:45

Bologna – Borussia Dortmund – 21:00

Bruges – Juventus – 21:00

Mercoledì 22 gennaio

Milan – Girona – 21:00 (il match sarà trasmesso su Prime Video)

S.Praga – Inter – 21:00

