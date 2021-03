Torna la DAD, torna in offerta Lenovo IdeaPad Flex 5

Non è un caso se il Lenovo IdeaPad Flex 5 torna in sconto proprio in queste ore, mettendo a disposizione il proprio profilo di alta fascia per riproporre il mondo Chromebook alle famiglie: i ragazzi tornano ad avere bisogno di un pc, la didattica torna online, l’urgenza richiede risposte immediate. Il motivo? Il contesto, di nuovo, sta mutando repentinamente.

Torna la DAD, occhio alle offerte

La Lombardia che slitta verso la zona arancio scuro, il Piemonte che ragiona sulle scuole, varie regioni che corrono verso la zona rossa: la Didattica A Distanza (DAD) torna prepotentemente a presentare il conto. Dopo mesi di discussioni sulla possibilità o meno di usare la didattica a distanza per calmierare la pressione della pandemia, tornano i medesimi problemi di un anno fa a causa di una variante inglese che cambia ogni parametro e rende le scuole un luogo di potenziali focolai. E torna la necessità di studiare da remoto, di collegarsi su Google Meet, di mandare via mail i propri elaborati a maestri e professori. Si torna in rete ed i Chromebook, veri protagonisti del mercato nel 2020, tornano al centro delle ricerche delle famiglie che hanno necessità di riorganizzarsi rapidamente.

L’IdeaPad Flex 5 di Lenovo ha un display ribaltabile da 13,6 pollici con definizione 1080p, Processore Intel Celeron 5205U (2C / 2T, 1.9GHz, 2MB) “che ti permette di eseguire uniformemente e simultaneamente tutte le tue app Android preferite” e memoria eMMC da 64GB.

Chi conosce questo tipo di device ben sa che non si tratta dei tradizionali PC, poiché basati interamente sul mondo Google e sulla connettività. Si tratta al tempo stesso di device di basso costo, ottimali per tutto quel che concerne lo studio e la produttività dei ragazzi.

Il prezzo odierno, tagliato del 6% rispetto al prezzo tradizionale, consente di accedervi a soli 419,99 euro (disponibile anche con acquisto tramite Carta del Docente), il miglior prezzo di sempre per questo tipo di device. Se la DAD incombe, l’occasione è quella giusta.