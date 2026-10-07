Tornano al prezzo più basso i CMF by Nothing Buds Pro 2 (offerta Prime)

Ascolta la musica in modo più coinvolgente e fai chiamate in qualsiasi posto senza disturbi grazie a degli auricolari wireless straordinari che oggi costano molto meno. La Festa delle Offerte Prime di Amazon ti permette di acquistare i CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 39,95 euro, invece che 64,95 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 38% sul prezzo di listino è dunque a un risparmio di ben 25 euro. Inoltre potrai scegliere allo stesso prezzo 3 colorazioni differenti: blu, grigio chiaro e grigio scuro. Si tratta di un’offerta esclusiva per i clienti Prime, dunque se non sei ancora abbonato al servizio fallo subito cliccando qui.

CMF by Nothing Buds Pro 2 al miglior prezzo garantito

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds Pro 2 sono uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria. I doppi driver da 11 mm e da 6 mm garantiscono un suono ricco e corposo per un’immaersione completa. Inoltre sono dotati della cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 50 dB per consentirti di ascoltare musica e fare chiamate anche in ambienti affollati e rumorosi.

Collegando gli auricolari a uno smartphone CMF e Nothing potrai comunicare con chatGPT senza usare le mani. Oppure potrai usare il selettore smart personalizzabile sulla custodia che ti permette di controllare la cancellazione del rumore, attivare l’assistente vocale, passare alla modalità a bassa latenza o disattivare il microfono durante le riunioni. Puoi connetterli fino a due dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro in un attimo. E puoi avvalerti di un’ottima autonomia in grado di arrivare fino a 10 ore con una singola ricarica e 43 ore con la custodia.

Approfitta di questa grandissima occasione prima che sia troppo tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 39,95 euro, invece che 64,95 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.