Solo 108€ per tornare in forma al Prime Day: tapis roulant elettrico

Non è troppo tardi per rimettersi in forma: approfitta dell’offerta del Prime Day sul tapis roulant elettrico salvaspazio di Zeporix. Dalla sua ha un ingombro davvero ridotto quando non utilizzato, così da poterlo riporre ovunque, anche sotto il mobile TV, sotto il divano o sotto il letto. Grazie alla promozione di oggi lo porti a casa tua al prezzo di soli 108 euro.

Il tapis roulant elettrico salvaspazio di Zeporix

Integra un motore silenzioso da 2,5 HP impostabile su velocità diverse a seconda del ritmo di allenamento da eseguire. Può sopportare pesi fino a 120 Kg ed è progettato in modo da ridurre l’impatto sulle articolazioni, in particolare ginocchia e caviglie. Tra le modalità di funzionamento ci sono quelle dedicate alla camminata, al jogging e alla corsa vera e propria. Non mancano nemmeno un display LED che mostra informazioni di base e le rotelle per spostarlo facilmente da una stanza all’altra della casa. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per tutti gli altri dettagli.

Non è mai stato così conveniente da quando è in vendita: puoi acquistare il tapis roulant elettrico salvaspazio di Zeporix al prezzo di soli 108 euro, in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Non ci sono coupon da attivare, la spesa è ridotta in automatico. La spedizione è gestita da Amazon con la consegna a costo zero assicurata in pochi giorni.

Ti ricordiamo che il Prime Day 2025 è ufficialmente iniziato e proseguirà fino all’11 luglio. Le offerte sono già online e disponibili, in esclusiva per i clienti Prime. Per accedervi anche senza abbonamento attivo, basta avviare la prova gratuita di 30 giorni.