HDD esterno 4 TB: il Toshiba è a PREZZO STRACCIATO

L’offerta giusta per mettere al sicuro i propri dato è lo sconto del 36% sul prezzo di listino che oggi rende il disco fisso esterno da 4 TB della linea Toshiba Canvas Basics un affare da cogliere al volo. L’unità, compatta e portatile, è l’ideale per eseguire il backup di file e contenuti, così come per trasportarli in modo comodo e rapido da una postazione all’altra.

Toshiba Canvio Basics: HDD portatile 4 TB in offerta

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.0 (il cavo è in dotazione) così da garantire una velocità elevata sia durante la lettura che nella scrittura. Compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, ChromeOS e Linux per fare alcuni esempi), è protetto da una scocca elegante e progettata in modo da resistere agli urti accidentali. Consultare la scheda del prodotto per conoscere tutti gli altri dettagli.

In questo momento è possibile acquistare il disco fisso esterno e portatile da 4 TB della linea Toshiba Canvio Basics al prezzo finale di soli 102 euro invece di 159 euro come da listino, grazie allo sconto del 36% applicato in automatico. Non serve attivare coupon né inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione.

Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in meno di 24 ore. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, il prodotto sarà consegnato direttamente a casa già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.