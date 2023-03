Toshiba Canvio Basics: HDD 1 TB a prezzo stracciato

Molto capiente, veloce e affidabile: il disco fisso esterno da 1 TB della linea Toshiba Canvio Basics è oggi protagonista di un’ottima offerta su eBay in occasione dell’iniziativa Tech Weeks. Lo si può acquistare approfittando di uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino. Tra i punti di forza segnaliamo il design, compatto ed elegante: solo 78x109x14 millimetri e un peso che si attesta a 149 grammi.

Affare su eBay: Toshiba Canvio Basics (HDD 1 TB)

Ideale per il backup dei dati e per il trasporto dei contenuti, basa il funzionamento sullo standard USB 3.0 garantendo così una velocità elevata durante il trasferimento. Il cavo è in dotazione È inoltre compatibile con tutti i sistemi operativi: Windows, macOS (necessaria formattazione), Linux e ChromeOS. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il disco fisso esterno da 1 TB della serie Toshiba Canvio Basics al prezzo finale di soli 42,99 euro invece di 59,00 euro come da listino, con un risparmio del 27% grazie alle promozioni in corso per le Tech Weeks sul marketplace.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 169.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con spedizione gratuita e disponibilità immediata: se lo ordini subito, sarà a casa tua all’inizio della prossima settimana.

