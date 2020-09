Toshiba presenta i nuovi HDD della gamma Canvio

In arrivo nuove soluzioni per l’archiviazione dal catalogo Toshiba Canvio. Il produttore ha annunciato oggi il prossimo debutto di alcuni modelli di hard disk esterni destinati a soddisfare diverse esigenze: da quelle più legate al backup dei dati fino all’ambito videoludico, passando dalle necessità dei creativi sempre in movimento.

HDD, Toshiba Canvio: nuovi Flex, Advance, Ready e Gaming

Nel dettaglio, Flex fa della versatilità e della compatibilità cross-platform il suo principale punto di forza, mentre Gaming è indirizzato a chi non vuol scendere a compromessi durante e sessioni di gioco. Advance e Ready, già presenti nel catalogo Canvio, sono invece stati rinnovati dal punto di vista del design come si può osservare nell’immagine qui sotto. Questo il commento di Larry Martinez-Palomo, General Manager della divisione Storage Products per Toshiba Electronics Europe.

La serie Canvio di hard disk portatili è una scelta eccellente per un’ampia gamma di applicazioni e testimonia il nostro impegno nello sviluppo di nuovi hard disk per soddisfare le esigenze di soluzioni di storage in continua evoluzione. La nuova linea è adatta ad un’ampia gamma di utilizzatori, tra cui utenti multipiattaforma, giocatori, professionisti, fotografi e studenti. Esiste un modello che si adatta alle esigenze di ciascuno.

Questi i nuovi modelli con le loro principali caratteristiche e destinazioni d’uso.

Canvio Flex : slot USB-C e USB-A per compatibilità con Windows, macOS, iPad Pro, smartphone e tablet;

: slot USB-C e USB-A per compatibilità con Windows, macOS, iPad Pro, smartphone e tablet; Canvio Advance : fino a lavora in accoppiata con software di backup automatico e per la sicurezza dei dati, indirizzato soprattutto a creatori di contenuti e fotografi sempre in movimento;

: fino a lavora in accoppiata con software di backup automatico e per la sicurezza dei dati, indirizzato soprattutto a creatori di contenuti e fotografi sempre in movimento; Canvio Ready : soluzione per lo storage destinata a utenti entry-level che desiderano un semplice backup, con USB plug-and-play, supporto al drag-and-drop e piena compatibilità con Windows;

: soluzione per lo storage destinata a utenti entry-level che desiderano un semplice backup, con USB plug-and-play, supporto al drag-and-drop e piena compatibilità con Windows; Canvio Gaming: progettato per PC gaming e console con modalità Always-On personalizzata per il massimo della reattività.

Per tutti i nuovi modelli della gamma la capacità arriva a 4 TB. Faranno il loro debutto sul mercato entro l’autunno con prezzi non ancora annunciati.