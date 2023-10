HDD Toshiba da 2 TB a 59€: affare nella eBay Tech Week

Perfetto per i backup e per archiviare ogni tipo di file, il disco fisso esterno da 2 TB della linea Toshiba Canvio Basics è in sconto al prezzo finale di soli 59,99 euro durante la Tech Week su eBay che scadrà questa sera. Un’ottima occasione, da cogliere al volo, per allungare le mani su un’unità molto capiente e affidabile.

Toshiba Canvio Basics: HDD 2 TB in offerta

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.2 così da garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati. Non necessita di alimentazione tramite cavo dedicato e il fattore di forma è quello compatto tipico dei 2,5 pollici. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 59,99 euro, il disco esterno da 2 TB della linea Toshiba Canvio Basics è un must have. È l’ideale da tenere sulla scrivania o da portare sempre con sé, nello zaino o nella custodia del notebook.

Il prodotto è nuovo e sigillato, con garanzia di due anni. A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 177.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un giorno. Per conoscere tutte le offerte della Tech Week, visitare la sezione dedicata sul marketplace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.