Tot: Conto Business e Carta con tecnologia dual-mode

Tot è il conto online dedicato alle imprese e professionisti che in un solo unico canone include IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d’importo, servizio SDD per gestire le utenze, pagamenti F24 online e una carta di credito Visa Business tra le più innovative in Europa.

Grazie alla tecnologia dual–mode, la carta Tot è in grado di passare dalla modalità debito a quella di credito e viceversa.

Le funzionalità della carta Visa Business di Tot

La carta Tot è disponibile da subito in modalità debito a tutti coloro che aprono un conto. Sarà poi possibile attivare la modalità di credito, senza dover richiedere una nuova carta. In questo modo avrai fino a 60 giorni per pagare gli acquisti aziendali, senza interessi.

La carta Tot è una una carta aziendale Visa Business che ti consente di effettuare acquisti online ed in negozio in totale sicurezza.

Potrai pagare online o offline, in modalità classica o contactless, con Google Pay o tramite PayPal. E grazie a Visa, potrai fare acquisti in oltre 60 milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo. Potrai anche noleggiare auto e prenotare alberghi con sicurezza e, con l’aiuto del pannello firma e dei numeri in rilievo, puoi essere sicuro che la carta sia davvero accettata ovunque sul pianeta.

La carta Tot ti offre anche una protezione completa per tutti i tuoi acquisti online. Con il sistema 3D Secure ® ogni acquisto online è protetto anche da un codice segreto che riceverai solo tu tramite SMS. Inoltre, sei rimborsato in caso di frodi o addebiti non autorizzati, indipendentemente dall’importo della transazione.

Potrai anche prelevare tranquillamente dagli ATM di tutto il mondo, perché con l’assicurazione sui prelievi inclusa sei protetto anche in caso di furto di denaro contante prelevato tramite la carta.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.