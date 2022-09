Tot, il conto aziendale online: provalo GRATIS per 30 giorni

Un conto corrente aziendale che includa carta di credito VISA Business, IBAN italiano, gestione spese e incassi, bonifici SEPA e internazionali, pagamenti F24 con delega al commercialista e 30 giorni di prova gratuita. Tutto questo è Tot, il conto che puoi provare adesso a ZERO SPESE per un mese.

Realizzato in collaborazione con Banca Sella, il conto aziendale Tot lo apri in pochi minuti, verifichi i tuoi documenti e sei già pronto per cominciare. Nel giro di poco, riceverai anche la tua carta di credito VISA.

Tot, quali sono i vantaggi di questo conto aziendale?

Al di là della prova gratuita di 30 giorni, il grande vantaggio di scegliere questo conto aziendale online è quello di poter sfruttare il conto più potente che sia mai stato realizzato da un fintech 100% digitale italiana.

Questo perché, compresi in un unico canone, puoi avere subito un IBAN italiano, bonifici SEPA online illimitati, servizio SDD per la gestione delle utenze, carta di credito VISA per gli acquisti aziendali e pagamenti F24 online.

Degna di menzione è proprio la carta Visa Business Credit di Tot: si tratta di una carta emessa in modalità debito con innovativa tecnologia dual-mode studiata per darti la possibilità di attivare anche un plafond di credito con cui pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni. Gli interessi? Sono a zero!

La carta Tot ti permette di effettuare acquisti online e offline, sia in modalità tradizionale che contactless: inoltre puoi sfruttare i servizi di Google Pay e PayPal, in modo da essere pronto per pagamenti ancora più immediati e veloci compatibili in più di 60 milioni di esercizi commerciali abilitati.

Apri subito il tuo conto aziendale online Tot e provalo gratis per 30 giorni. Poi potrai decidere se continuare oppure disdire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.