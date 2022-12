Tot: il conto aziendale con carta di credito inclusa

Tot offre una soluzione completa per la gestione delle finanze di PMI, Liberi Professionisti e Freelance. Con il suo conto online puoi facilmente incassare e accettare pagamenti dai tuoi clienti, avrai a disposizione un IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d’importo, servizio SDD per le utenze, carta di credito Visa per gli acquisti aziendali, pagamenti F24 online e pagoPA.

L’apertura di un conto Tot è semplice e veloce. Basta accedere al sito web di Tot e seguire le istruzioni per la creazione del tuo account. Una volta aperto il conto, potrai subito iniziare ad utilizzare tutte le funzionalità offerte da Tot.

Per i nuovi clienti, Tot offre un mese di prova gratuita del suo servizio. Potrai quindi testare tutte le funzionalità del conto online senza alcun costo. Se poi decidi di continuare ad utilizzare Tot, potrai attivare un piano a partire da 7€ al mese.

Inclusa gratuitamente con Tot avrai una Carta Visa con la quale puoi effettuare acquisti online e offline, in modalità tradizionale e contactless, con Google Pay e tramite Paypal. Inoltre, grazie alla tecnologia dual-mode innovativa, puoi attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi.

Con la carta Tot, puoi fare acquisti in tutto il mondo presso più di 60 milioni di esercizi commerciali abilitati. Grazie a Visa, la carta Tot è accettata in oltre 200 paesi in tutto il mondo, quindi potrai utilizzarla con tranquillità ovunque tu vada. Puoi prelevare in qualsiasi ATM aderente al circuito Visa e grazie alla protezione su acquisti e prelievi inclusa, sei tutelato in caso di furto o utilizzo fraudolento.

Inoltre, la carta Tot ti offre una protezione completa per tutti i tuoi acquisti online grazie al sistema 3-D Secure e sei rimborsato in caso di frodi o addebiti non autorizzati, indipendentemente dall’importo della transazione.

