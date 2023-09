Tot: il conto business che semplifica la gestione amministrativa e contabile

Tot è una soluzione di online banking che semplificare la gestione delle transazioni finanziarie aziendali, offrendo un’ampia gamma di servizi versatili e completi, oltre ad un IBAN italiano.

Il conto business di Tot permette di incassare bonifici SEPA senza alcun limite e permette di effettuare bonifici con invii singoli che possono arrivare fino a 250.000 euro. Inoltre, il conto offre la possibilità di programmare i pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo.

SEPA Direct Debit

Grazie al servizio SEPA Direct Debit (SDD) incluso nel Conto TOT è possibile automatizzare il pagamento delle utenze aziendali. Questo servizio consente di gestire facilmente le bollette di luce e gas, gli abbonamenti telefonici e altri pagamenti ricorrenti. Una volta attivato il mandato SDD, non dovrai più preoccuparti dei pagamenti, risparmiando tempo prezioso per concentrarti sulla crescita della tua attività.

Pagamenti con pagoPA

Il Conto TOT integra anche la piattaforma pagoPA, che consente di pagare comodamente tributi, utenze, bolli e altri pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, scuole, università e ospedali. I pagamenti pagoPA sono inclusi in tutti i piani e possono essere programmati fino a 90 giorni in anticipo, offrendo un’opzione rapida e semplice per gestire i servizi pubblici 24/7.

Pagamenti F24

Il Conto TOT semplifica anche il pagamento degli F24, grazie ad un’interfaccia di pagamento moderna e chiara di compilazione che mostra solo i campi necessari, rendendo il processo di pagamento online veloce e sicuro. Questo consente di effettuare in autonomia i pagamenti per i modelli di F24 Semplificato, Ordinario e Accise, oppure di affidare completamente il pagamento delle tasse e dei tributi al proprio commercialista tramite la delega I24, con collegamenti attivi con Entratel o Fisconline.

Integrazione del Cassetto Fiscale

Grazie all’integrazione diretta con il Cassetto Fiscale aziendale, Tot consente anche di importare automaticamente sul proprio account Tot tutte le fatture e tutti i corrispettivi. In questo modo si avranno a disposizione tutti i dati perfettamente sincronizzati e provenienti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la garanzia di non trovare discrepanze nelle cifre e limitare al massimo il rischio di fare errori.

