Tot: il conto corrente perfetto per la tua azienda

Tot è un conto corrente aziendale che ti consente di efficientare le attività finanziarie con la tua azienda, grazie alla possibilità di integrare il software di contabilità che preferisci, oltre a fornire dei dati semplici e chiari da analizzare e leggere, per avere sempre un quadro perfetto della situazione o l’andamento, oltre a funzionalità per automatizzare fatture e bonifici.

Tot: il conto aziendale che rende tutto più efficiente

Tot offre un conto aziendale con IBAN italiano, bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa, una carta di credito Visa Business e uno strumento per importare le tue fatture dal cassetto fiscale. Questa piattaforma è stata progettata per semplificare la gestione amministrativa, permettendo agli imprenditori di concentrarsi sulla gestione aziendale.

È possibile emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€ d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per far pagare le deleghe I24 al tuo commercialista, pagamenti verso Pubblica Amministrazione con pagoPA, pagamenti tramite RiBa e una carta di credito Visa Business per tutte le spese.

La carta Visa Business Credit di Tot è versatile e integra i sistemi di sicurezza più avanzati. Ti permette di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless, oppure anche tramite Google Pay o Apple Pay, ed è accettata pressoché ovunque nel mondo grazie al circuito di pagamento.

Tot non è solo un conto aziendale, ma un vero e proprio strumento per la tua gestione amministrativa. Grazie ad un sistema unico che riunisce in modo chiaro e comprensibile i dati e le informazioni che ti servono per l’amministrazione della tua azienda, all’interno di un solo, unico posto!

È realizzato in collaborazione con Banca Sella, una delle principali banche italiane, che fornisce i servizi di banking e assicura i tuoi fondi fino a 100.000€ in modo che tu possa stare sempre tranquillo: non verranno infatti mai spostati all’estero e saranno sempre al sicuro.

Scopri Tot, la soluzione moderna e innovativa, realizzata da una fintech 100% digitale italiana. Apri ora il tuo conto.