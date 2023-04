Tot: il conto digitale su misura per imprese e liberi professionisti

Tot offre un conto 100% digitale per imprese e liberi professionisti con numerose funzionalità avanzate per gestire al meglio le finanze aziendali.

Il conto include in un unico canone IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA.

L’infrastruttura di Tot è in grado di gestire decine di milioni di bonifici ogni giorno e il conto aziendale non ha limiti di giacenza o limiti d’importo per i bonifici in ingresso. Il conto consente di inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250.000 Euro. È possibile inoltre programmare i pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, ripetere i bonifici con due semplici click ed esportare la lista delle transazioni effettuate.

Il conto offre un’interfaccia semplice per pagare gli F24 e include i collegamenti ai servizi Entratel e Fisconline – già attivi sull’ account – che consentono anche di delegare il pagamento degli F24 al proprio commercialista tramite le deleghe I24.

Grazie alla piattaforma pagoPA integrata, è possibile pagare anche tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali. Non sono previste commissioni aggiuntive, i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi e si possono programmare fino a 90 giorni in anticipo.

Il conto include una carta di credito Visa Business, senza costi di emissione, commissioni annuali o costi di spedizione. La carta consente di effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo, nella massima sicurezza e può essere utilizzata in modalità tradizionale, contactless o virtuale.

