Tot: la soluzione di digital banking per la gestione finanziaria aziendale

Tot rappresenta una proposta innovativa nel panorama dei servizi finanziari per aziende. Con una gamma completa di servizi, una carta di credito business versatile e un sistema avanzato di gestione delle fatture, Tot si pone come una soluzione completa per le esigenze amministrative e finanziarie delle imprese moderne. L’interfaccia user-friendly e il supporto clienti attento completano l’offerta di Tot, facendolo emergere come un partner affidabile e all’avanguardia nel settore fintech.

Caratteristiche del Conto Tot

Servizi bancari: Tot offre un conto business con IBAN italiano, integrando servizi essenziali come bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa. Questa varietà rende Tot un conto adatto a diverse esigenze aziendali, facilitando operazioni sia a livello nazionale che internazionale.

Carta di credito Visa Business: La carta Visa Business di Tot non è solo un mezzo di pagamento versatile ma anche un simbolo di sicurezza e convenienza. Accettata in tutto il mondo, offre la flessibilità di pagamenti contactless, oltre alla compatibilità con sistemi come Google Pay e Apple Pay. La funzione di plafond posticipato senza interessi aggiunge un ulteriore livello di convenienza finanziaria.

Gestione semplificata delle fatture: Tot si distingue per il suo approccio innovativo alla gestione amministrativa. Il sistema permette di importare automaticamente le fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un semplice click, riducendo notevolmente il carico amministrativo.

Facilità di accesso e usabilità

La procedura per aprire un conto Tot è semplice e si può completare online in pochi passaggi. Il conto è completamente digitale, offrendo accessibilità e comodità per imprenditori e amministratori che preferiscono una gestione finanziaria agile e moderna.

Partnership con Banca Sella

La collaborazione con Banca Sella, una delle principali banche private italiane, fornisce a Tot una solida base finanziaria e di sicurezza. I clienti Tot possono contare sulla protezione del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, che assicura i capitali fino a 100.000 Euro, garantendo tranquillità e fiducia.

Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.