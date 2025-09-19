Total AV: risparmia 80 € sul tuo antivirus multipiattaforma

Offerta esclusiva TotalAV™ Premium 2025

Per un periodo limitato puoi attivare TotalAV Premium 2025 a soli 19 € per il primo anno, invece di 99 €, con un risparmio immediato di 80 €. L’offerta include protezione antivirus pluripremiata, strumenti di ottimizzazione del sistema e copertura per 3 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS). Dal secondo anno, il rinnovo avverrà automaticamente a 99 €/anno. Inoltre, hai una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così puoi provarlo senza rischi.

Protezione completa e multipiattaforma

TotalAV™ è valutato “Eccellente” su Trustpilot ed è utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. L’antivirus include aggiornamenti delle definizioni dei virus ogni ora, protezione in tempo reale e strumenti di ottimizzazione del sistema come Mac Cleaner, pulizia disco e gestione del browser.

Rilevamento e rimozione di malware, trojan e ransomware

WebShield contro siti fraudolenti, phishing e minacce online

Adblock integrato per bloccare pop-up e annunci invasivi

VPN e Total Password per navigare in anonimato e mettere al sicuro le tue credenziali

Tre piani per ogni esigenza

TotalAV Premium copre fino a 3 dispositivi a 19 € il primo anno, mentre Internet Security (39 €) include anche la VPN e la protezione per 6 dispositivi. Per la difesa totale, Total Security (49 €) protegge fino a 8 dispositivi con tutte le funzioni avanzate di sicurezza e privacy.

La tua vita digitale, al sicuro

TotalAV ti garantisce protezione continua e multipiattaforma, grazie a WebShield e alla tecnologia di rilevamento in tempo reale, ogni file scaricato e ogni sito visitato vengono verificati istantaneamente, riducendo al minimo il rischio di minacce nascoste. Per conoscere l’offerta completa di TotalAV clicca qui.