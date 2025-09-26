TotalAV: antivirus + VPN in sconto a 39€ per un anno

Proteggere i propri dispositivi e allo stesso tempo salvaguardare la privacy online è diventato fondamentale. TotalAV Total Security unisce in un unico pacchetto un antivirus pluripremiato e una VPN veloce e sicura, offrendo una protezione completa contro malware, phishing e attacchi informatici, oltre a garantire una navigazione anonima e crittografata.

In questo momento è disponibile una promozione che consente di attivare il servizio a soli 39€ per un anno invece di 129€: un notevole risparmio rispetto al prezzo standard. Per approfittare dell’offerta basta andare sul sito ufficiale di TotalAV .

Sicurezza in Internet e privacy totale, tutto in uno: ecco TotalAV

TotalAV Total Security è progettato per offrire un livello di protezione avanzato, capace di bloccare virus, trojan e ransomware in tempo reale. La tecnologia di scansione cloud zero-day permette di intercettare anche le minacce più recenti, mentre la protezione PUA e anti-phishing difende da applicazioni indesiderate e siti fraudolenti.

E grazie al firewall avanzato e alla protezione multi-dispositivo, i tuoi file e le tue informazioni restano sempre al sicuro su Windows, Mac, iOS e Android. La sicurezza però non riguarda solo i malware: con la VPN integrata puoi crittografare la connessione, nascondere la tua posizione virtuale e accedere a siti e contenuti con restrizioni geografiche.

A ciò si aggiungono strumenti per la pulizia del disco, la gestione del browser e l’eliminazione dei cookie di tracciamento, così da mantenere i dispositivi veloci e la navigazione davvero privata. Per completare il pacchetto ci sono Total Adblock, che elimina la pubblicità invasiva, e Total Password, utile per creare e conservare password complesse e sicure.

Con questa offerta speciale a 39€ per 12 mesi, TotalAV Total Security si conferma una delle soluzioni più complete e convenienti per chi cerca una protezione a 360 gradi, unendo antivirus, VPN e strumenti di ottimizzazione in un’unica suite semplice da usare.