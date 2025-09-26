 TotalAV: antivirus + VPN in sconto a 39€ per un anno
Hai bisogno di un antivirus eccellente e di una VPN che garantisca privacy online? Dovresti considerare TotalAV, ora in sconto di 90€.
Proteggere i propri dispositivi e allo stesso tempo salvaguardare la privacy online è diventato fondamentale. TotalAV Total Security unisce in un unico pacchetto un antivirus pluripremiato e una VPN veloce e sicura, offrendo una protezione completa contro malware, phishing e attacchi informatici, oltre a garantire una navigazione anonima e crittografata.

In questo momento è disponibile una promozione che consente di attivare il servizio a soli 39€ per un anno invece di 129€: un notevole risparmio rispetto al prezzo standard. Per approfittare dell’offerta basta andare sul sito ufficiale di TotalAV .

Sicurezza in Internet e privacy totale, tutto in uno: ecco TotalAV

TotalAV Total Security è progettato per offrire un livello di protezione avanzato, capace di bloccare virus, trojan e ransomware in tempo reale. La tecnologia di scansione cloud zero-day permette di intercettare anche le minacce più recenti, mentre la protezione PUA e anti-phishing difende da applicazioni indesiderate e siti fraudolenti.

E grazie al firewall avanzato e alla protezione multi-dispositivo, i tuoi file e le tue informazioni restano sempre al sicuro su Windows, Mac, iOS e Android. La sicurezza però non riguarda solo i malware: con la VPN integrata puoi crittografare la connessione, nascondere la tua posizione virtuale e accedere a siti e contenuti con restrizioni geografiche.

A ciò si aggiungono strumenti per la pulizia del disco, la gestione del browser e l’eliminazione dei cookie di tracciamento, così da mantenere i dispositivi veloci e la navigazione davvero privata. Per completare il pacchetto ci sono Total Adblock, che elimina la pubblicità invasiva, e Total Password, utile per creare e conservare password complesse e sicure.

Con questa offerta speciale a 39€ per 12 mesi, TotalAV Total Security si conferma una delle soluzioni più complete e convenienti per chi cerca una protezione a 360 gradi, unendo antivirus, VPN e strumenti di ottimizzazione in un’unica suite semplice da usare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Edoardo D'amato
26 set 2025
