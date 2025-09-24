 TotalAV è in sconto di 100€: proteggi e rendi anonima la tua navigazione
Con TotalAV Total Security non hai solo un semplice antivirus, ma un software in grado di proteggere la tua navigazione a 360° e renderla anonima.
In un’epoca in cui le minacce informatiche crescono di giorno in giorno e la privacy online è costantemente a rischio, avere un software che includa protezione e anonimato insieme è diventato fondamentale. TotalAV Total Security rappresenta una delle soluzioni più complete sul mercato da questo punto di vista: unisce un antivirus pluripremiato con strumenti avanzati per navigare in modo sicuro e senza tracciamenti.

L’attuale promozione lo rende ancora più interessante: il pacchetto completo è disponibile con uno sconto di 100€ al prezzo di 49€ per il primo anno, un’opportunità da cogliere per rafforzare la propria sicurezza digitale risparmiando. Per avere lo sconto basta attivare il programma direttamente sul sito di TotalAV .

Sicurezza in Internet e privacy totale, tutto in uno: scopri TotalAV

TotalAV Total Security offre una protezione in tempo reale che blocca virus, trojan, ransomware e tentativi di phishing, mantenendo al sicuro file e informazioni personali. Grazie alla scansione cloud zero-day è in grado di intercettare anche minacce emergenti non ancora presenti nei database tradizionali, mentre la protezione PUA previene l’installazione di applicazioni indesiderate che possono rallentare o compromettere il sistema.

Alla difesa dai malware si affiancano strumenti pensati per migliorare la gestione quotidiana del dispositivo: la pulizia disco e la gestione del browser rimuovono file superflui e tracker, contribuendo a mantenere le prestazioni elevate e a proteggere la privacy. Per chi naviga spesso online, la suite integra Total Adblock, che elimina pubblicità invasive e cookie di tracciamento, e una VPN sicura che cripta la connessione e permette di aggirare le restrizioni geografiche accedendo ai contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

La protezione della sfera personale è ulteriormente rafforzata dal monitoraggio delle violazioni dati, che avvisa in caso di compromissione dell’indirizzo e-mail, e dal gestore di credenziali Total Password, utile per generare e conservare password uniche e sicure. TotalAV Total Security è disponibile su Windows, Mac, iOS e Android, garantendo compatibilità e continuità di protezione su più dispositivi.

Con questa offerta attivabile sul sito di TotalAV , questo software si conferma non solo come antivirus efficace, ma come una vera suite di sicurezza digitale a 360 gradi: protezione, anonimato e prestazioni racchiusi in un’unica soluzione, pensata per chi vuole vivere il web senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

