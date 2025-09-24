TotalAV è in sconto di 100€: proteggi e rendi anonima la tua navigazione

In un’epoca in cui le minacce informatiche crescono di giorno in giorno e la privacy online è costantemente a rischio, avere un software che includa protezione e anonimato insieme è diventato fondamentale. TotalAV Total Security rappresenta una delle soluzioni più complete sul mercato da questo punto di vista: unisce un antivirus pluripremiato con strumenti avanzati per navigare in modo sicuro e senza tracciamenti.

L’attuale promozione lo rende ancora più interessante: il pacchetto completo è disponibile con uno sconto di 100€ al prezzo di 49€ per il primo anno, un’opportunità da cogliere per rafforzare la propria sicurezza digitale risparmiando. Per avere lo sconto basta attivare il programma direttamente sul sito di TotalAV .

Sicurezza in Internet e privacy totale, tutto in uno: scopri TotalAV

TotalAV Total Security offre una protezione in tempo reale che blocca virus, trojan, ransomware e tentativi di phishing, mantenendo al sicuro file e informazioni personali. Grazie alla scansione cloud zero-day è in grado di intercettare anche minacce emergenti non ancora presenti nei database tradizionali, mentre la protezione PUA previene l’installazione di applicazioni indesiderate che possono rallentare o compromettere il sistema.

Alla difesa dai malware si affiancano strumenti pensati per migliorare la gestione quotidiana del dispositivo: la pulizia disco e la gestione del browser rimuovono file superflui e tracker, contribuendo a mantenere le prestazioni elevate e a proteggere la privacy. Per chi naviga spesso online, la suite integra Total Adblock, che elimina pubblicità invasive e cookie di tracciamento, e una VPN sicura che cripta la connessione e permette di aggirare le restrizioni geografiche accedendo ai contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

La protezione della sfera personale è ulteriormente rafforzata dal monitoraggio delle violazioni dati, che avvisa in caso di compromissione dell’indirizzo e-mail, e dal gestore di credenziali Total Password, utile per generare e conservare password uniche e sicure. TotalAV Total Security è disponibile su Windows, Mac, iOS e Android, garantendo compatibilità e continuità di protezione su più dispositivi.

Con questa offerta attivabile sul sito di TotalAV , questo software si conferma non solo come antivirus efficace, ma come una vera suite di sicurezza digitale a 360 gradi: protezione, anonimato e prestazioni racchiusi in un’unica soluzione, pensata per chi vuole vivere il web senza preoccupazioni.