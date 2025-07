TotalAV lancia l'offerta Ultra Deal: antivirus, VPN e AdBlock a soli 29€

Per chi cerca una protezione digitale completa, semplice da gestire e accessibile nel prezzo, è il momento ideale per agire. Con l’offerta Ultra Deal, TotalAV mette insieme antivirus, VPN e blocco pubblicità in un’unica soluzione all-in-one, proposta a soli 29€ per il primo anno.

L’attivazione è immediata, completamente online e valida per un periodo di tempo limitato. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV .

Protezione in tempo reale, anonimato online e navigazione senza pubblicità: cosa include l’Ultra Deal di TotalAV

In un mondo in cui le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate e l’attività online è costantemente monitorata da tracker, inserzionisti e software malevoli, una protezione base non basta più. La promo Ultra Deal di TotalAV nasce proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo una soluzione completa e integrata che unisce sicurezza, privacy e comfort di navigazione, senza dover acquistare servizi separati.

Il cuore dell’offerta di TotalAV è un antivirus avanzato che analizza in tempo reale ogni attività del dispositivo, rilevando virus, trojan, spyware, ransomware e altre minacce informatiche, senza compromettere le prestazioni del sistema. A questo si aggiunge una VPN illimitata, ideale per proteggere i dati durante la navigazione, soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o poco sicure, e per aggirare blocchi geografici, ad esempio accedendo a contenuti non disponibili in Italia.

Completa il pacchetto di TotalAV un AdBlock integrato che migliora notevolmente l’esperienza online: eliminando banner, pop-up, video pubblicitari e tracciatori, permette di navigare più velocemente e senza distrazioni, riducendo anche il consumo di dati.

TotalAV è compatibile con tutti i principali sistemi operativi – Windows, macOS, Android e iOS – e può essere installato su più dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per la protezione personale e familiare. Il tutto a 29€ per il primo anno, una cifra estremamente competitiva se si considera il valore complessivo dei servizi inclusi.

Attivare la promozione è semplice: basta collegarsi al sito ufficiale di TotalAV, inserire i propri dati e completare la registrazione in pochi minuti. Nessun costo nascosto, nessun vincolo a lungo termine: solo un anno di protezione completa, sicura e senza pubblicità. Una proposta concreta per chi vuole smettere di preoccuparsi e iniziare a navigare in totale libertà.