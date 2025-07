TotalAV lancia l'Ultra Deal: antivirus, VPN e blocco pubblicità a soli 29€

TotalAV presenta un’offerta che unisce sicurezza, anonimato e una navigazione più pulita: il pacchetto Ultra Deal è disponibile a 39€ per il primo anno e include antivirus avanzato, VPN illimitata e AdBlock integrato.

La promo è valida solo per un periodo limitato e si attiva online in pochi minuti. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona la promo e cosa include.

Un pacchetto completo per navigare protetti, senza limiti né pubblicità: ecco TotalAV

Con l’offerta Ultra Deal, TotalAV propone un abbonamento annuale completo che riunisce in un solo strumento tre funzioni essenziali: antivirus, VPN e blocco pubblicità, tutto a 39€ per il primo anno.

La suite è pensata per chi desidera proteggere i propri dispositivi da minacce informatiche, difendere la privacy online e dire addio a fastidiosi banner e pop-up. Ecco cosa include l’abbonamento:

Un antivirus avanzato capace di rilevare e neutralizzare virus, malware, ransomware e altre minacce in tempo reale, senza rallentare il dispositivo;

capace di rilevare e neutralizzare virus, malware, ransomware e altre minacce in tempo reale, senza rallentare il dispositivo; Una VPN illimitata per navigare in totale anonimato, aggirare i blocchi geografici e proteggersi anche quando si è connessi a reti Wi-Fi pubbliche;

per navigare in totale anonimato, aggirare i blocchi geografici e proteggersi anche quando si è connessi a reti Wi-Fi pubbliche; Un AdBlock integrato che rimuove pubblicità invasive e script traccianti, migliorando la velocità di caricamento dei siti e l’esperienza d’uso complessiva.

Il tutto è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, permettendo di proteggere ogni dispositivo con una singola sottoscrizione.

Attivare la promo è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale di TotalAV e completare la registrazione. L’Ultra Deal è disponibile solo per un periodo limitato, ed è un’occasione conveniente per chi cerca protezione completa al giusto prezzo.