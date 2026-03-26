 TotalAV offre antivirus, VPN e blocco pubblicità online a soli 1,59€/mese
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TotalAV offre antivirus, VPN e blocco pubblicità online a soli 1,59€/mese

Difficile trovare in commercio un software di cybersecurity più completo e conveniente di TotalAV. Ora è in sconto dell'80% a 1,59€ al mese.
TotalAV offre antivirus, VPN e blocco pubblicità online a soli 1,59€/mese
Sicurezza Antivirus VPN
Difficile trovare in commercio un software di cybersecurity più completo e conveniente di TotalAV. Ora è in sconto dell'80% a 1,59€ al mese.

I pericoli che si nascondono sul web sono tanti e hanno forme diverse: malware, ransomware e phishing sono solo alcuni dei termini ricorrenti quando si parla delle minacce presenti online. Scegliere il giusto strumento per la protezione informatica è perciò essenziale per stare tranquilli.

Il pacchetto di cybersecuirty targato TotalAV è esattamente questo, ma fa molto di più: oltre all’antivirus, integra una VPN per avere maggiore privacy e un adblock per navigare sul web senza i fastidiosi annunci. Il tutto a 1,59€ al mese grazie allo sconto dell’80% ora attivo. Andiamo a scoprire questo tool più nel dettaglio.

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Con TotalAV tre software in uno con super sconto

L’antivirus di TotalAV si è distinto in diversi test indipendenti, raggiungendo grandi risultati sia in termini di sicurezza che di prestazioni. Riesce a individuare e rimuovere malware, tentativi di phishing e attacchi ransomware.

A fianco dell’antivirus c’è la VPN. Utilizzandola, potrai navigare con la giusta privacy: durante la navigazione, i dati verranno criptati, rendendo così difficile l’intercettazione da parte di terzi, inclusi il provider Internet e potenziali hacker.

Ma la VPN di TotalAV è utile anche per un altro motivo: perché riesce ad aggirare le eventuali restrizioni geografiche. Se alcuni contenuti non sono disponibili nel tuo Paese, oppure ti trovi all’estero e non riesci ad accedere ai tuoi abbonamenti con le piattaforme italiane, questo programma risolverà ogni tuo problema.

Completa il pacchetto di TotalAV l’adblock, che blocca i numerosi e asfissianti annunci presenti nelle pagine web. L’esperienza di navigazione ne esce notevolmente migliorata.

Per approfittare della promozione in corso (sconto dell’80% rispetto al prezzo originario), basta andare sul sito di TotalAV. In caso di non soddisfazione, potrai ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 mar 2026

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