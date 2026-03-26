TotalAV offre antivirus, VPN e blocco pubblicità online a soli 1,59€/mese

I pericoli che si nascondono sul web sono tanti e hanno forme diverse: malware, ransomware e phishing sono solo alcuni dei termini ricorrenti quando si parla delle minacce presenti online. Scegliere il giusto strumento per la protezione informatica è perciò essenziale per stare tranquilli.

Il pacchetto di cybersecuirty targato TotalAV è esattamente questo, ma fa molto di più: oltre all’antivirus, integra una VPN per avere maggiore privacy e un adblock per navigare sul web senza i fastidiosi annunci. Il tutto a 1,59€ al mese grazie allo sconto dell’80% ora attivo. Andiamo a scoprire questo tool più nel dettaglio.

Con TotalAV tre software in uno con super sconto

L’antivirus di TotalAV si è distinto in diversi test indipendenti, raggiungendo grandi risultati sia in termini di sicurezza che di prestazioni. Riesce a individuare e rimuovere malware, tentativi di phishing e attacchi ransomware.

A fianco dell’antivirus c’è la VPN. Utilizzandola, potrai navigare con la giusta privacy: durante la navigazione, i dati verranno criptati, rendendo così difficile l’intercettazione da parte di terzi, inclusi il provider Internet e potenziali hacker.

Ma la VPN di TotalAV è utile anche per un altro motivo: perché riesce ad aggirare le eventuali restrizioni geografiche. Se alcuni contenuti non sono disponibili nel tuo Paese, oppure ti trovi all’estero e non riesci ad accedere ai tuoi abbonamenti con le piattaforme italiane, questo programma risolverà ogni tuo problema.

Completa il pacchetto di TotalAV l’adblock, che blocca i numerosi e asfissianti annunci presenti nelle pagine web. L’esperienza di navigazione ne esce notevolmente migliorata.

Per approfittare della promozione in corso (sconto dell’80% rispetto al prezzo originario), basta andare sul sito di TotalAV. In caso di non soddisfazione, potrai ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.