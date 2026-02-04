TotalAV Premium 2026: l'antivirus è in promo a -80 euro

La protezione antivirus di TotalAV Premium 2026, riconosciuta, testata indipendentemente e pluripremiata, è protagonista di una promozione che ti fa risparmiare 80 euro sul primo acquisto dell’abbonamento con durata pari a un anno. È la soluzione ideale per difendersi dalle minacce che mettono a repentaglio la sicurezza di dispositivi come computer, smartphone e tablet. Diamo uno sguardo ai vantaggi inclusi.

Risparmia 80 euro su TotalAV Premium 2026

È compatibile con sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS e offre una protezione in tempo reale dal codice dannoso e da ogni pericolo che si nasconde nel mondo online. La scansione è sempre attiva senza pesare sulle risorse, controllando download, installazioni ed eseguibili per evitare qualsiasi problema o compromissione. Tra le funzionalità c’è anche WebShield che rappresenta la prima linea di difesa contro siti web falsi, truffaldini, phishing e azioni che mirano a rubare le informazioni personali. A questo si aggiungono il blocco illimitato delle pubblicità (compresi i video in-play) per una navigazione priva di fastidi e interruzioni, quello che ferma i cookie di tracciamento e il monitoraggio delle violazioni che avvisa rapidamente in caso di manomissione degli account. Trovi altri dettagli sul sito ufficiale.

Sono inclusi 2 extra gratis: il primo è lo strumento di ottimizzazione del computer che migliora le prestazioni e libera lo spazio su disco occupato inutilmente, il secondo riguarda invece 2 licenze aggiuntive per proteggere smartphone e tablet. Invece di pagarlo 99 euro, grazie allo sconto di 80 euro disponibile oggi paghi solo 19 euro un anno di abbonamento a TotalAV Premium 2026.

Il prodotto ha oltre 133.000 recensioni scritte dagli utenti su Trustpilot con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5. C’è anche la garanzia di rimborso che ti permetterà di recuperare la spesa per intero se non soddisferà le tue aspettative, entro 30 giorni dall’acquisto.