TotalAV Premium: antivirus, VPN e AdBlock a soli 29€ per il primo anno

In un periodo in cui le minacce informatiche sono in costante aumento e si fanno sempre più sofisticate, proteggere i propri dispositivi non è più un’opzione, ma una necessità. E ora farlo costa meno: TotalAV Premium è in offerta a 29€ per il primo anno, invece di 119€.

Un’occasione imperdibile per accedere a una suite di sicurezza completa, che include antivirus avanzato, VPN integrata e AdBlock Pro. Per ottenere questa strepitosa offerta sul tool di TotalAV basta andare sul sito ufficiale e scegliere il piano Premium.

Una protezione completa, semplice da usare e in forte sconto: prova TotalAV in super sconto

TotalAV è progettato per offrire una difesa totale su tre dispositivi, che si tratti di PC, Mac, smartphone o tablet. Il software agisce in tempo reale contro virus, malware e ransomware, senza rallentare le prestazioni del sistema.

Tra le funzionalità incluse nel piano TotalAV Premium abbiamo:

WebShield , che avvisa prima di accedere a siti potenzialmente dannosi;

, che avvisa prima di accedere a siti potenzialmente dannosi; Strumenti di ottimizzazione , per migliorare le prestazioni del dispositivo;

, per migliorare le prestazioni del dispositivo; VPN illimitata , per navigare in modo sicuro e anonimo anche su reti Wi-Fi pubbliche;

, per navigare in modo sicuro e anonimo anche su reti Wi-Fi pubbliche; AdBlock Pro, per eliminare pubblicità fastidiose e proteggersi da tracciamenti indesiderati.

Con una grafica intuitiva e un linguaggio accessibile, TotalAV Premium è ideale anche per chi non ha esperienza con i software di sicurezza. L’offerta è valida per un periodo limitato e attivabile direttamente dal sito ufficiale. Un modo semplice, efficace e conveniente per mettere al sicuro la propria vita digitale.