TotalAV Premium, l'antivirus pluripremiato ora in offerta a soli 19€

Con la nuova promozione, TotalAV Premium – l’antivirus che protegge da virus, malware e minacce online – è disponibile al prezzo speciale di 19€ per il primo anno, con un risparmio reale di 80€ rispetto al costo standard di 99€.

L’offerta include anche due licenze aggiuntive per proteggere smartphone e tablet e strumenti avanzati di ottimizzazione del PC, senza costi extra. Per approfittare di questa eccezionale promozione basta andare sul sito di TotalAV.

TotalAV Premium: funzionalità e vantaggi della promozione

TotalAV Premium è una suite completa di cybersicurezza che unisce protezione in tempo reale e strumenti aggiuntivi per migliorare le prestazioni dei dispositivi. Ecco cosa offre:

Difesa in tempo reale : ogni download, file o installazione viene analizzato per bloccare subito eventuali virus e altre minacce;

: ogni download, file o installazione viene analizzato per bloccare subito eventuali virus e altre minacce; Rimozione malware : TotalAV riconosce e neutralizza spyware, trojan e altre minacce dannose;

: TotalAV riconosce e neutralizza spyware, trojan e altre minacce dannose; Scansioni programmate : puoi pianificare controlli automatici così da mantenere sempre protetto il sistema;

: puoi pianificare controlli automatici così da mantenere sempre protetto il sistema; Eliminazione dei cookie di tracciamento : cancella le tracce della navigazione e tutela la tua privacy online;

: cancella le tracce della navigazione e tutela la tua privacy online; Monitoraggio delle violazioni di dati : controlla costantemente se l’indirizzo e-mail risulta coinvolto in fughe di dati e avvisa immediatamente in caso di problemi;

: controlla costantemente se l’indirizzo e-mail risulta coinvolto in fughe di dati e avvisa immediatamente in caso di problemi; Ottimizzazione del PC : libera spazio sul disco e migliora la velocità complessiva del computer;

: libera spazio sul disco e migliora la velocità complessiva del computer; Compatibilità multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac, Android e iOS.

Grazie a questa offerta, con soli 19€ ottieni un anno di protezione premium, coprendo fino a tre dispositivi contemporaneamente e accedendo a strumenti di sicurezza e ottimizzazione avanzati. Una soluzione completa e conveniente per proteggere i tuoi dati personali e navigare online senza preoccupazioni.