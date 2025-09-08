 TotalAV Premium, l'antivirus pluripremiato ora in offerta a soli 19€
In questo momento TotalAV, uno degli antivirus migliori sul mercato, costa 19€ per un anno invece di 99€. Ecco tutti i vantaggi che offre.
Sicurezza Antivirus
Con la nuova promozione, TotalAV Premium – l’antivirus che protegge da virus, malware e minacce online – è disponibile al prezzo speciale di 19€ per il primo anno, con un risparmio reale di 80€ rispetto al costo standard di 99€.

L’offerta include anche due licenze aggiuntive per proteggere smartphone e tablet e strumenti avanzati di ottimizzazione del PC, senza costi extra. Per approfittare di questa eccezionale promozione basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

TotalAV Premium: funzionalità e vantaggi della promozione

TotalAV Premium è una suite completa di cybersicurezza che unisce protezione in tempo reale e strumenti aggiuntivi per migliorare le prestazioni dei dispositivi. Ecco cosa offre:

  • Difesa in tempo reale: ogni download, file o installazione viene analizzato per bloccare subito eventuali virus e altre minacce;
  • Rimozione malware: TotalAV riconosce e neutralizza spyware, trojan e altre minacce dannose;
  • Scansioni programmate: puoi pianificare controlli automatici così da mantenere sempre protetto il sistema;
  • Eliminazione dei cookie di tracciamento: cancella le tracce della navigazione e tutela la tua privacy online;
  • Monitoraggio delle violazioni di dati: controlla costantemente se l’indirizzo e-mail risulta coinvolto in fughe di dati e avvisa immediatamente in caso di problemi;
  • Ottimizzazione del PC: libera spazio sul disco e migliora la velocità complessiva del computer;
  • Compatibilità multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac, Android e iOS.

Grazie a questa offerta, con soli 19€ ottieni un anno di protezione premium, coprendo fino a tre dispositivi contemporaneamente e accedendo a strumenti di sicurezza e ottimizzazione avanzati. Una soluzione completa e conveniente per proteggere i tuoi dati personali e navigare online senza preoccupazioni.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
8 set 2025
