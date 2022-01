TP-Link Archer AXE200 Omni: antenne robotiche

Molti router permettono di migliorare la copertura WiFi, modificando la posizione delle antenne esterne. TP-Link ha trovato una soluzione più avveniristica. Il nuovo Archer AXE200 Omni, presentato al CES 2022 di Las Vegas, orienta automaticamente le quattro antenne per offrire una connessione più stabile. Il produttore cinese ha presentato anche il router quad-band Archer AXE300.

Archer AXE200 Omni: router con antenne robotiche

Il router Archer AXE200 Omni possiede quattro antenne negli angoli che possono essere controllate tramite app. Il dispositivo è tuttavia in grado di cambiare automaticamente l'orientamento delle singole antenne, in base alla posizione del dispositivo WiFi. In pratica se l'utente utilizza uno smartphone e si sposta all'interno dell'abitazione, le antenne vengono orientate per offrire la massima potenza del segnale.

Tramite app è possibile scegliere due modalità: Directional Wi-Fi Boost e One-Click Optimization. La prima permette di specificare sei posizioni predefinite per le antenne (verticale, orizzontale, frontale, posteriore, destra e sinistra), mentre la seconda consente al router di orientare le antenne dopo aver rilevato la posizione del dispositivo WiFi.

Il router supporta lo standard Wi-Fi 6E e può raggiungere una velocità massima di 11 Gbps, combinando tre bande (6, 5 e 2,4 GHz). La dotazione hardware comprende un processore quad core a 2 GHz, una porta 10 Gbps, una porta 2,5 Gbps e quattro porte Gigabit.

TP-Link ha annunciato anche un modello tradizionale. Il router Archer AXE300 supporta quattro bande e offre una velocità massima di circa 16 Gbps.