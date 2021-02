TP-Link Archer TX50E per portare il W-Fi 6 su PC

I notebook più recenti supportano nativamente i moderni standard di connettività. Per aggiungere le stesse funzionalità ai PC desktop più datati è possibile utilizzare specifiche schede da inserire nello slot PCIe. Una delle migliori ed economiche è la TP-Link Archer TX50E con chip Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Gli utenti possono acquistarla ad un ottimo prezzo su Amazon.

Archer TX50E: connettività completa

Solitamente i PC desktop sono collegati al router tramite un cavo Ethernet (RJ-45), ma in alcuni casi è utile sfruttare una connessione wireless. Se la scheda madre non integra il chip WiFi è possibile aggiungere la scheda TP-Link Archer TX50E. Il chip Intel supporta lo standard Wi-Fi 6, ovvero WiFi 802.11ax, che permette di raggiungere una velocità massima di 2.402 Mbps (5 GHz) e 574 Mbps (2,4 GHz).

La scheda, che deve essere inserita in uno slot PCI Express x1, possiede un dissipatore in lega e connettore placcati in oro. Alla staffa posteriore (nella confezione c’è anche una staffa low-profile) sono fissate due antenne omnidirezionali ad alto guadagno (5 dBi). Sono ovviamente supportati tutti gli standard di sicurezza.

Come detto, la scheda offre anche la connettività Bluetooth 5.0, ottima per mouse, tastiere e cuffie. TP-Link Archer TX50E può essere acquistata su Amazon al prezzo di 39,90 euro.