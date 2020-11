TP-Link Deco E4 Mesh WiFi: soli 84€ per il Black Friday

Problemi di connessione Wi-Fi in casa? Il consiglio è quello di acquistare un sistema mesh che possaespandere e amplificare la connessione senza fili della propria rete domestica. E se invece al costo di un solo router ne poteste acquistare tre? Grazie alla settimana del Black Friday, su Amazon potete acquistare tre TP-Link Deco E4 Wifi Mesh a soli 84,92 euro, mentre solo uno costerebbe 60,10 euro.

TP-Link Deco E4: molto più di un semplice extender Wi-Fi

Deco è la soluzione Wi-Fi completa per la casa in grado di creare una rete wireless mesh estesa, stabile e performante in ogni angolo dell’abitazione. Una delle unità Deco svolge la funzione di router, mentre le altre unità vengono posizionate in punti strategici della casa per formare una rete unificata senza interruzioni di segnale. È possibile estendere la rete fino a 10 unità Deco arrivando a coprire metrature non indifferenti.

Dall’appartamento alla casa indipendente su più piani, TP-Link Deco è una soluzione completa adatta a diversi utilizzi. Potrete modulare la rete basandola sulle vostre esigenze di copertura Wi-Fi, ma anche di connessione cablata. Le unità Deco infatti sono dotate di due porte LAN per collegare dispositivi come PC desktop, smart TV e console di gioco, ideale quindi per connettere la vostra postazione di lavoro o la vostra zona relax. Il tutto è poi perfettamente programmabile tramite l’applicazione proprietaria.

Quale è la differenza tra Deco e i classici extender? Questi ultimi si connettono al router creando una propria sotto-rete con prestazioni limitate, mentre Deco si sostituisce al router creando una rete mesh, un network unificato che mantiene inalterate le performance lungo l’intera rete. I dispositivi possono muoversi liberamente per la casa senza disconnessioni e tutto è garantito dall’algoritmo TP-Link ART che seleziona autonomamente il miglior percorso di connessione per ottenere il massimo della velocità e stabilità.

Non fatevi scappare questa importante offerta Amazon anche perché il sistema TP-Link Deco E4 è in grado di distribuire una connessione Wi-Fi veloce, stabile e senza interruzioni fino a 1167 Mbps, quindi è adatta ad ogni tipologia di connessione domestica e non solo.