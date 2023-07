TP-Link Deco X50-Outdoor prezzo WOW: il router Wi-Fi utilizzabile anche per esterni

Oggi vi proponiamo una promozione Amazon dedicata a uno dei prodotti più innovativi nel mercato delle connessioni wireless. Si tratta del router Wi-Fi per esterni TP-Link Deco X50-Outdoor, progettato per offrire un enorme aumento della copertura, della velocità e della capacità totale grazie anche al modulo Wi-Fi 6. Il prezzo? 109,99 euro invece di 129,99 euro con un risparmio di ben 20 euro per un prodotto che difficilmente trovate in offerta.

TP-Link X50-Outdoor: caratteristiche tecniche

Con questo fantastico router potrete godervi perfettamente il binge-watching delle vostre serie preferite in risoluzione 4K con velocità combinate fino a 3000 Mbps (574 Mbps su 2,4 GHz e 2402 Mbps su 5 GHz). Può essere montato ovunque, grazie alle molteplici opzioni di montaggio: su palo, a parete e da tavolo. Potrete usarlo a casa vostra, ma anche al di fuori di essa grazie alla resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP65. Il tutto con grande semplicità grazie alla tecnologia Powered over Ethernet che fornisce sia la connessione dati che l’alimentazione elettrica con un unico cavo.

Sono poi presenti 2 porte Gigabit WAN/LAN Ethernet che forniscono un solido accesso a Internet ad alta velocità e soprattutto una funzionale compatibilità con tutti i modelli Deco per formare una rete Mesh di alta qualità. Infine, grazie alla tecnologia TP-Link HomeShield, avrete una protezione completa della rete, robusti controlli parentali e tutto in tempo reale. Cosa state aspettando? Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare il TP-Link Deco X50-Outdoor a soli 109,99 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.