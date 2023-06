TP-Link M7000: la "saponetta" 4G per avere internet sempre con te

Sei sempre in movimento e hai bisogno di avere accesso a Internet ovunque tu vada? Allora lascia che ti presentiamo TP-Link M7000, la “saponetta” 4G che ti permetterà di avere una connessione veloce e stabile ovunque tu sia.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo mini router con SIM a un prezzo incredibile, solo 49,99 euro anziché 59,99 euro su Amazon. Scopri tutti i vantaggi di questo dispositivo e perché dovresti averlo sempre con te.

TP-Link M7000: la rete WiFi ovunque avrai bisogno

Il TP-Link M7000 è stato lanciato nel 2023 ed è compatibile con le reti 4G LTE di ultima generazione. Grazie a questa tecnologia avanzata, potrai raggiungere velocità di download fino a 150 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps. Potrai godere di una connessione veloce e affidabile, che ti permetterà di navigare su Internet, guardare video in streaming e giocare online senza interruzioni.

Un altro grande vantaggio del TP-Link M7000 è la sua compatibilità con tutti gli operatori in Italia, inclusi iliad, ho mobile, kena e molti altri. Basta inserire la tua scheda SIM nel mini router e sarai pronto a creare il tuo hotspot Wi-Fi dual band. Potrai condividere la connessione 4G/3G con fino a 10 dispositivi contemporaneamente, come tablet, telefoni cellulari, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora. Sarai sempre connesso e potrai condividere la connessione con amici, familiari o colleghi ovunque tu vada.

Una delle caratteristiche che rende il TP-Link M7000 ancora più interessante è la modalità di risparmio energetico. Il dispositivo è dotato di questa funzionalità che, per impostazione predefinita, è abilitata. Quando i dispositivi wireless non sono connessi per 10 minuti, il M7000 spegnerà automaticamente il Wi-Fi per risparmiare energia. In questo modo, potrai prolungare la durata della batteria e utilizzare il dispositivo in modo efficiente. Per riprendere la connessione Wi-Fi, basta premere il pulsante di accensione o disabilitare la modalità di risparmio energetico.

Non perdere l’opportunità di avere Internet sempre con te a un prezzo conveniente. Acquista subito il TP-Link M7000 su Amazon a soli 49,99 euro anziché 59,99 euro e goditi una connessione veloce e affidabile ovunque tu vada. Non rimanere mai più senza Internet e sfrutta al massimo le potenzialità dei tuoi dispositivi.

