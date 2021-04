TP-Link: modem router in offerta a soli 18 euro

Il modem router TP-Link TD-W8961 va in offerta su Amazon a 17,98€, il prezzo più basso di sempre per questo modello di fascia bassa.

Si tratta di una delle proposte più economiche sul mercato, ma non è un prodotto scadente. Di certo non è adatto alle connessioni veloci in fibra ottica, ma permette di gestire bene le reti ADSL2+ e offre una velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps.

Questo TP-Link può essere utilizzato anche come un access point / range extender, per allargare la copertura del modem principale e diffondere la rete Wi-Fi in tutta la casa. Sul retro del dispositivo ci sono ben 4 porte ethernet LAN, il tasto d’accensione, due pulsanti dedicati alla connessione Wi-Fi e l’ingresso ADSL.

Oggi il modem router TP-Link TD-W8961 si trova in offerta su Amazon a 17,98€, a questo prezzo si tratta della soluzione migliore sulla fascia bassa, ideale per le reti meno prestanti. Grazie alla spedizione espressa Prime si garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.