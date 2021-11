TP-Link RE330: l'extender da 1200Mbps compatibile con mesh

Se il Wi-Fi non raggiunge proprio tutte le stanze di casa, allora una soluzione efficace ed economica potrebbe essere un extender. Per questo oggi ti suggeriamo un’ottima promozione sul TP-Link RE330, un ripetitore di ottimo livello, potente e funzionale, disponibile su Amazon a meno di 30 euro per il Cyber Monday.

Extender Wi-Fi TP-Link RE330: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio decisamente compatto, con un design minimale ed elegante completamente bianco. L’intero profilo è circondato dai fori di ventilazione che agevolano la dispersione del calore prodotto. Nella parte frontale trova posto un pannello LED davvero completo, che non solo indicano lo stato del dispositivo, ma permettono di trovare la posizione migliore per il segnale. L’installazione è decisamente semplice, grazie alla spina integrata che richiede solo l’inserimento in una presa di corrente. Fatto ciò, attraverso il tasto WPS, potrai associare l’extender al modem principale, o in alternativa svolgere l’operazione dall’applicazione dedicata. In questo modo avrai la rete pronta all’utilizzo con nome e password di accesso invariati. Grazie ad un sistema dual band, la velocità combinata raggiunge i 1200Mbps, pienamente compatibile con le reti in Fibra.

L’RE330 di TP-Link però possiede anche la funzione di Access Point (AP). Questa consente di generare una rete diversa dall’originale, con nome e password personalizzati. Così facendo avrai a disposizione una rete dedicata ai tuoi dispositivi, in modo da ottenere prestazioni migliori con una privacy totale. Non manca neanche una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di collegare i dispositivi direttamente via cavo, così da avere una velocità ed una stabilità della linea superiori. Chiude la compatibilità con l’ecosistema OneMesh di TP-Link, che permette di assorciare l’RE330 ad altri dispositivi della famiglia, utilizzandolo come satellite di una rete più ampia. In sostanza, il TP-Link RE330 rappresenta uno dei dispositivi più versatili attualmente disponibili su Amazon, ad un prezzo decisamente accessibile. Inoltre, è garantito dalla qualità di un’azienda leader nel settore delle periferiche di rete.

Grazie ad uno sconto del 34%, il TP-Link RE330 può essere acquistato su Amazon a soli 29,63 euro per un risparmio di 15,27 euro sul prezzo di listino.