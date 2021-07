TP-Link Tapo C100: bastano 21,99 € e la tua casa è al sicuro

Stai per partite e raggiungere la meta della meritata vacanza estiva, ma vorresti tenere sotto controllo la tua casa? Non serve chissà quale spesa né particolari lavori, ti bastano 21,99 euro: è il prezzo a cui oggi Amazon propone TP-Link Tapo C100, una videocamera 1080p con funzionalità avanzate per la sicurezza degli ambienti indoor.

La casa al sicuro anche mentre sei in vacanza: Tapo C100

Si connette alla rete WiFi domestica per risultare sempre accessibile, da qualunque dispositivo e da qualunque località remota. Integra una tecnologia di visione notturna, un sistema audio bidirezionale per interagire con chi eventualmente rimane a casa e un sensore di movimento che invia immediatamente una notifica sullo smartphone in caso di anomalie. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

TP-Link Tapo C100 ha inoltre in dotazione uno slot per microSD fino a 128 GB, utile per salvare le registrazioni di quanto inquadrato dalla videocamera per poterle poi visualizzare in differita. Tutto questo oggi al prezzo di soli 21,99 euro, con spedizione immediata e gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime.