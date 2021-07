Calcio Serie A in streaming: migliori router Wi-Fi

Del triennio 2021-2024 senza dubbio si parlerà anche negli anni a seguire, perché come gli appassionati sapranno, è l’anno della rivoluzione per il calcio in TV. Dalla prossima stagione, infatti, l’intero campionato di Serie A e la Champions League saranno disponibili esclusivamente in streaming. Considerando l’inevitabile esigenza di una buona connessione, abbiamo deciso di aiutarti a scegliere il miglior router Wi-Fi.

La scelta del router non è sicuramente semplice, l’offerta è estremamente vasta e spesso è difficile orientarsi per capire quale sia il prodotto adatto alle nostre esigenze. Concentrandoci però sulla fruizione dei match di Serie A e Champions League abbiamo utilizzato criteri specifici per selezionare i migliori prodotti che sono sostanzialmente 3: qualità della connessione, semplicità d’uso e reperibilità. Abbiamo quindi selezionato 5 prodotti facili da reperire, con un approccio semplificato per l’installazione e la configurazione, senza trascurare la qualità della rete che rappresenta la base da cui partire. Le proposte saranno diverse e selezionate in base alla fascia di prezzo, partendo dai top di gamma, alle soluzione entry level.

Calcio Serie A in streaming: i migliori router Wi-Fi

Kit Netgear Orbi RBK753 3 dispositivi

Partiamo subito da un fiore all’occhiello di Netgear, uno dei migliori kit Wi-Fi mesh attualmente disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Netgear Orbi RBK753, un sistema composto da 3 dispositivi: un router e due satelliti. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi permette di associare tutti e tre i dispositivi. Naturalmente il router primario andrà collegato al modem principale e fornirà la connessione a tutti i dispositivi. Wi-Fi 6 a tre bande, di cui una dedicata alla sola comunicazione dei satelliti, per una velocità combinata di ben 4200Mbps, pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. Con una copertura di ben 525m2 ed oltre 40 dispositivi da poter connettere simultaneamente, è senza dubbio una delle migliori soluzioni per godere dei contenuti in streaming senza ritardi o buffering.

Grazie ad uno sconto di ben 140 euro sul prezzo di listino, il kit è acquistabile su Amazon a 559,99 euro.

Netgear Nighthawk MR2100 Router 4G

Se invece sei spesso fuori casa, vuoi contare sempre su una buona connessione mobile o semplicemente non sei raggiunto dalla banda larga, allora il Netgear Nighthawk MR2100 è quello che ti serve. Si tratta di un router 4G nel quale inserire una SIM dati per godere ovunque della migliore connessione possibile. Funziona con qualsiasi operatore di telefonia mobile (PosteMobile e Coop Voce inclusi) senza la necessità di particolari configurazioni. Il display touchscreen permette di gestire tutte le impostazioni con la massima semplicità, oltre che di monitorare l’utilizzo dei dati mobili. La batteria da 5040mAh garantisce oltre 8 ore di utilizzo continuato. Molto interessante la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN per collegare dispositivi via cavo ethernet. Altrettanto interessante la presenza di una porta USB che permette di utilizzare il router anche come power bank. Con una velocità fino a 2000Mbps e 20 dispositivi connessi contemporaneamente, è la soluzione ideale per ottenere la migliore connessione ovunque.

Grazie ad uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino, il router 4G di Netgear è acquistabile su Amazon a soli 380 euro.

Kit TP-Link Deco P9 Hybrid mesh e Powerline

Per chi volesse qualcosa di più economico, ed un po’ più versatile, rispetto al kit Orbi, la soluzione di TP-Link è sicuramente la scelta migliore. In particolare, stiamo parlando del kit TP-Link Deco P9 Hybrid che sfrutta sia la rete mesh che quella Powerline. La copertura è di ben 560m2, tuttavia è possibile coprire aree anche molto distanti tra loro. Grazie alla tecnologia Powerline, infatti, è possibile trasferire la rete dati direttamente sull’impianto elettrico. In questo modo si va a coprire l’intera casa o locale commerciale con la linea internet, semplicemente sfruttando la rete elettrica. A questo punto si potrà collegare il satellite in qualsiasi stanza ed ottenere la rete Wi-Fi in qualsiasi punto desiderato. Naturalmente si tratta di una funzione in più, che non esclude tutto il ventaglio di funzionalità tipiche di una rete mesh. L’applicazione in pochi minuti permette di configurare la rete in modo estremamente semplice. La velocità in questo caso è di 1200Mbps, quindi pienamente compatibile con le reti in Fibra. Nel complesso un kit decisamente versatile e perfetto per godere dei contenuti in streaming, anche 4K, senza alcun problema di sorta.

Grazie ad uno sconto del 20% è possibile acquistare il kit su Amazon a soli 198,99 euro risparmiando ben 50 euro sul prezzo di listino. A meno di 200 euro si tratta senza dubbio di una delle migliori soluzioni che puoi acquistare.

D-Link DWR-933 Hotspot Wi-Fi 4G

Se invece necessiti di qualcosa orientato alla mobilità, ma non vuoi investire cifre importanti, perché magari ne faresti un utilizzo saltuario del dispositivo, allora D-Link ha ciò che cerchi. Stiamo parlando del D-Link DWR-933 4G, un dispositivo estremamente compatto, pratico e semplice. La velocità offerta è fino a 1200Mbps combinando le due bande Wi-Fi a 2,4 e 5GHz. Supporta fino a 10 dispositivi contemporaneamente in modalità mobile, e dispositivi illimitati quando connesso ad esempio al PC, quindi come hotspot wired. Davvero eccellente la batteria da 3000mAh che offre fino a 14 ore di utilizzo continuo, riuscendo a coprire praticamente l’intera giornata. Non manca inoltre un piccolo display OLED che permette di visualizzare tutte le opzioni attive e l’utilizzo dei dati mobili. Il peso è di soli 120 grammi, e può essere ricaricato con un semplice power bank. Molto comodo il tasto WPS che permette di associare un nuovo dispositivo con un solo clic. Uno dei dispositivi migliori per rapporto qualità/prezzo, che con meno di 100 euro permette di avere una connessione stabile e veloce sempre a portata di mano.

Grazie ad uno sconto del 30%, infatti, l’hotspot di D-Link può essere acquistato su Amazon a soli 90,99 euro con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino.

Asus RT-AX58U Router Mesh Wi-Fi 6

Infine, se stai cercando un ottimo router adatto a qualsiasi attività che richieda una connessione ad internet, non possiamo che consigliarti l’Asus RT-AX58U. Si tratta di una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo per chi cerca un router tradizionale da affiancare al modem di casa. La connessione Wi-Fi 6 coadiuvata da 4 antenne esterne garantisce grande stabilità e velocità di rete. Non mancano naturalmente le porte RJ45 Gigabit LAN, in questo caso 4 che permettono di godere a pieno della propria linea fissa. Presente una porta USB per condividere con gli utenti connessi periferiche come stampanti, pendrive, o dischi.

Sono presenti, inoltre, diverse funzionalità avanzate per chi desidera utilizzare al meglio tutta la banda disponibile. Un esempio è il supporto alla tecnologia MU-MIMO che prioritizza in maniera intelligente i diversi dispositivi in base alla singola richiesta. Ottimo anche il sistema di protezione AI Protection basato su Trend Micro che offre una sicurezza di livello commerciale, offerto a vita con l’acquisto del router. Non mancano, infine, la compatibilità con i sistemi mesh di Asus per estendere la copertura acquistando solo i satelliti in un secondo momento. Con una velocità di 3000Mbps è sicuramente una delle migliori alternative per guardare lo sport, giocare e navigare sempre alla massima velocità possibile.

Grazie ad uno sconto del 27% il router di Asus può essere acquistato su Amazon a soli 144,99 euro con un risparmio di ben 54 euro sul prezzo di listino.