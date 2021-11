TP-Link TL-MR6400: un vero router per la rete fissa abilitato al 4G

Sei alla ricerca di un buon router, ma allo stesso tempo non hai la linea fissa e quindi necessiti anche di un modem 4G? Allora perché non prendere un prodotto che unisca entrambe le cose? Con il router TP-Link TL-MR6400 avrai a disposizione un vero e proprio router Wi-Fi per la linea fissa, con la possibilità di inserire una SIM dati direttamente al suo interno e navigare grazie alla connettività 4G. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al suo minimo storico, solo 55 euro.

Router 4G TP-Link TL-MR6400: caratteristiche tecniche

Il TP-Link TL-MR6400 è un router a tutti gli effetti, dalle dimensioni però tutto sommato compatte. Il design è decisamente minimale, e presenta sul fronte il pannello LED con tutte le spie relative alle funzioni attive. Nella parte posteriore, invece, trovano spazio due antenne ad alto guadagno completamente rimovibili. Il pannello posteriore offre ben 4 porte LAN RJ45, una delle quali utilizzabile come WAN per la connessione ad un modem principale. Non manca il tasto WPS per connettere i dispositivi con un solo tocco. Le velocità offerte raggiungono i 150Mbps per la connessione 4G che raddoppiano a 300Mbps tramite Wi-Fi in presenza di una linea fissa.

Si tratta di una soluzione ideale per molteplici applicazioni. Ottimo come modem di backup quando si verificano problemi alla linea fissa, dato lo switch automatico in caso di interruzione della connessione. Perfetto anche da portare in viaggio, così da avere sempre una linea stabile e veloce anche fuori casa, magari in vacanza. Naturalmente è compatibile con tutti gli operatori di rete mobile, compreso Iliad che richiede la semplice attenzione di rimuovere il PIN prima dell’inserimento nel router. Insomma, un prodotto decisamente versatile e comodo da portare sempre con sé, ad un prezzo decisamente accessibile per quello che offre.

Grazie ad uno sconto del 20%, il TP-Link TL-MR6400 puoi acquistarlo su Amazon a soli 55 euro.